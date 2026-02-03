Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τους εταίρους της στη Δύση ότι τυχόν διαρκείς παραβιάσεις μιας μελλοντικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία θα πυροδοτούσαν συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα που με γνώση των συζητήσεων.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα των FT.

Το σχέδιο, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο τους FT, συζητήθηκε πολλάκις κατά τη διάρκεια των επαφών Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και προβλέπει πολυεπίπεδη «απάντηση» σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις μιας συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτουν οι FT.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, σε πρώτη φάση με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον χρειαστεί, δράση του ουκρανικού στρατού για να σταματήσει την παραβίαση.

Αν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, θα ενεργοποιείται η δεύτερη φάση του προτεινόμενου σχεδίου η οποία προβλέπει παρέμβασης με χρήση δυνάμεων από τη λεγόμενη «Συμμαχία των Πρόθυμων», η οποία περιλαμβάνει πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.

Οι Financial Times προσθέτουν ότι, σε περίπτωση διευρυμένης επίθεσης από τη Ρωσία, θα ενεργοποιείται, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, συντονισμένη απάντηση από δύναμη που θα υποστηρίζεται από τη Δύση και στην οποία θα συμμετέχει και ο αμερικανικός στρατός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.