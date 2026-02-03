Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς όρια στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της συνθήκης START αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Ο Ριάμπκοφ ανέφερε επίσης ότι εάν οι ΗΠΑ εγκατέστησαν πολλά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα στον στρατιωτικό τομέα, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.