Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς όρια στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της συνθήκης START αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.
Ο Ριάμπκοφ ανέφερε επίσης ότι εάν οι ΗΠΑ εγκατέστησαν πολλά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα στον στρατιωτικό τομέα, σημειώνει το Reuters.
