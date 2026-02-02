Ρωσία: Νόμιμοι στόχοι οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Όπως κατέστησε σαφές το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, οι οποιασδήποτε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα αντιμετωπιστούν ως εχθρικές και ως εκ τούτου, ως νόμιμοι στόχοι

Το ρωσικό ΥΠΕΞ επαίνεσε την προσπάθεια Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του πολέμου, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί τους θεμελιώδεις λόγους πίσω από τη σύγκρουση.

Η Ρωσία επιμένει στην αρχική της θέση και στέλνει σαφές μήνυμα -κυρώς προς τους Ευρωπαίους ηγέτες- προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως κατέστησε σαφές το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, οι οποιασδήποτε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα αντιμετωπιστούν ως εχθρικές και ως εκ τούτου, ως νόμιμοι στόχοι.

Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ επαίνεσε την προσπάθεια Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του πολέμου, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί τους θεμελιώδεις λόγους πίσω από τη σύγκρουση.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών δυτικών χωρών στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για εμάς και θα θεωρηθεί ως ξένη επέμβαση που αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά το ρωσικό ΥΠΕΞ στην ιστοσελίδα του.

Ανέφερε επίσης ότι οι δυτικές χώρες, οι οποίες έχουν συζητήσει την πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, πρέπει να κατανοήσουν «ότι όλα τα ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, εάν αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα γίνουν νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

Με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, συνεχίζονται την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι, με τα «αγκάθια» να παραμένουν το εδαφικό και η διαχείριση της επόμενης ημέρας.

Το Κίεβο απορρίπτει τις ρωσικές αξιώσεις για παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει στρατιωτικά.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί την παρουσία στρατευμάτων από δυτικές χώρες στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε λόγο.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ, μάλιστα, ανέφερε ότι η Μόσχα εκτιμά τις «στοχευμένες προσπάθειες» της κυβέρνησης Τραμπ στην προσπάθεια επίτευξης μιας λύσης και στην κατανόηση των μακροχρόνιων ανησυχιών της Ρωσίας σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

