Βρετανίδα ζητά να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στη Ζιζέλ Πελικό

«Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από εκείνην: μια Βρετανίδα οργανώνει μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών με αίτημα να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στη Ζιζέλ Πελικό, τη Γαλλίδα που έπεσε θύμα βιασμού από τον σύζυγό της και δεκάδες άλλους άνδρες.

«Είναι δύσκολο να φανταστούμε κάποια μορφή βίας που θεωρείται μεγαλύτερη πρόκληση για την ειρήνη από τη σεξουαλική βία» αναφέρει η Κάθριν Μέγιερ σε αυτό το κείμενο που εμφανίστηκε στον ιστότοπο Change.org στις 20 Δεκεμβρίου. Την προηγουμένη, είχε ολοκληρωθεί η δίκη του πρώην συζύγου της Πελικό και των 50 συγκατηγορουμένων του, με την καταδίκη τους σε πολυετείς καθείρξεις.

Η μετάφραση του κειμένου στα γαλλικά αναρτήθηκε χθες Τετάρτη στον ιστότοπο και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε περισσότερες από 32.000 υπογραφές.

«Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από τη Ζιζέλ Πελικό. Να φροντίσουμε ώστε η Επιτροπή Νόμπελ και τα λίγα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους, να αναλάβουν δράση», πρόσθεσε η Μέγιερ.

Η Κάθριν Μέγιερ ήταν συνιδρύτρια του Κόμματος Ισότητας Γυναικών, το οποίο όμως διαλύθηκε πέρυσι. Έχει γράψει πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων και τη βιογραφία του βασιλιά Καρόλου, όταν ακόμη ήταν διάδοχος του θρόνου, το 2015.

Η Ζιζέλ Πελικό «κατάφερε να διασπάσει την ομίχλη της παραπληροφόρησης, απαρνούμενη την ανωνυμία της για να παραβρεθεί στη δίκη των δραστών και να καταθέσει», σημείωσε η Μέγιερ. Η Πελικό έγινε έτσι ένα σύμβολο, λόγω του θάρρους που επέδειξε απέναντι στους βιαστές της.

Όπως κατατέθηκε στη δίκη, ο πρώην σύζυγός της την νάρκωνε και καλούσε δεκάδες άνδρες να την βιάσουν, επί μία δεκαετία. Η 72χρονη γυναίκα αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών «ώστε η ντροπή να αλλάξει πλευρά», όπως είπε. Η υπόθεση των «βιασμών του Μαζάν» εντάσσεται πλέον στη λίστα των μεγάλων δικών της ιστορίας του φεμινισμού.

Το δικαστήριο καταδίκασε στη μέγιστη των ποινών –20ετή κάθειρξη– τον πρώην σύζυγό της. Πολλοί από τους συγκατηγορούμενούς του έχουν ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

