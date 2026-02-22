ΗΠΑ: Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του Χάκαμπι, δεν έχει αλλάξει η πολιτική μας για το Ισραήλ

Η αναταραχή συνεχίστηκε την Κυριακή μετά τις δηλώσεις του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής. Περισσότερες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες εξέφρασαν αντιρρήσεις, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι τα σχόλιά του απομονώθηκαν από το πλαίσιο στο οποίο ειπώθηκαν.

Ο Χάκαμπι μίλησε σε συνέντευξη στον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον που μεταδόθηκε την Παρασκευή. Ο Κάρλσον ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη Βίβλο, οι απόγονοι του Αβραάμ θα λάμβαναν γη που σήμερα θα περιλάμβανε ουσιαστικά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της σημερινής Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ και του Λιβάνου. Παρέθεσε απόσπασμα από το κεφάλαιο 15 της Γένεσης και ρώτησε τον Χάκαμπι αν το Ισραήλ έχει δικαίωμα σε αυτή τη γη.

Ο Χάκαμπι απάντησε: «Θα ήταν μια χαρά αν την έπαιρναν όλη».

Εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι τα σχόλια του Χάκαμπι παρερμηνεύθηκαν και ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ για το Ισραήλ. Στη συνέντευξη, ο Χάκαμπι πρόσθεσε: «Δεν ζητούν να επιστρέψουν και να τα πάρουν όλα αυτά, αλλά ζητούν να πάρουν τουλάχιστον τη γη που τώρα κατέχουν, στην οποία ζουν τώρα, που τους ανήκει νόμιμα και αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για αυτούς». Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν προσπαθεί να καταλάβει την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Συρία ή το Ιράκ, αλλά προσπαθεί να προστατεύσει τον λαό του.

Σφοδρές αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμο

Σε κοινή δήλωσή τους την Κυριακή, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Συρία, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, το Ομάν, τα παλαιστινιακά εδάφη και διάφορα αραβικά διοικητικά όργανα χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Χάκαμπι «επικίνδυνες και εμπρηστικές», τονίζοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής.

«Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε άμεση αντίθεση με το όραμα που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ... το οποίο βασίζεται στη συγκράτηση της κλιμάκωσης και τη δημιουργία ενός πολιτικού ορίζοντα για μια συνολική διευθέτηση που θα διασφαλίζει ότι ο παλαιστινιακός λαός θα έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος», ανέφερε η δήλωση.

Ισραηλινές ανησυχίες για το Ιράν

Εν τω μεταξύ, η ένταση είναι υψηλή καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τόσο το Ισραήλ όσο και αμερικανικές βάσεις αν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι είναι πιθανά περιορισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, παρόλο που ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας δήλωσε ότι η Τεχεράνη αναμένει να έχει έτοιμη μια πρόταση συμφωνίας τις επόμενες ημέρες μετά τις πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μετακίνηση πρόσθετων αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή, με το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κοντά στο στόμιο της Μεσογείου, ενισχύει τη δυνατότητα του Τραμπ να πραγματοποιήσει πλήγμα αν το επιλέξει. Ο Νετανιάχου προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, διακινδυνεύει μια «απάντηση που δεν μπορεί καν να φανταστεί».

