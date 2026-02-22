Ομάν: Επιβεβαιώνει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη την Πέμπτη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη.

Ο ίδιος, η χώρα του οποίου έχει διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε ότι οι συνομιλίες προγραμματίζονται «με θετική ώθηση ώστε να καταβληθεί η επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Νωρίτερα το Axios είχε μεταδώσει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να διεξαγάγουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν μια λεπτομερή ιρανική πρόταση για πυρηνική συμφωνία μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Η τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια είναι πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία που θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν πριν εξαπολύσει μια τεράστια κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να στοχεύσει απευθείας τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει την πρόταση του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

