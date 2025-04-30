FT: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εμπόδιο της τελευταίας στιγμής

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εμπόδιο της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επανεξετάσει τους όρους που συμφωνήθηκαν το Σαββατοκύριακο, αλλά η συμφωνία ενδέχεται ακόμη να υπογραφεί εάν το Κίεβο επιστρέψει στους αρχικούς όρους. Ωστόσο, η Ουκρανία ανέφερε ότι τίποτα δεν μπορεί να υπογραφεί επειδή πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο.

Το Reuters από τη μεριά του, επικαλούμενο πηγή με γνώση του ζητήματος, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει δυο πρόσθετα έγγραφα καθώς και τη συμφωνία για τα ορυκτά ενώ το Κίεβο θεωρεί ότι τα δύο επιπλέον έγγραφα χρειάζονται περαιτέρω δουλειά.Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα σήμερα, Reuters και Bloomberg μετέδωσαν ότι ακόμη και εντός ημέρας αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογράψουν μια συμφωνία για τα ορυκτά εντός των επόμενων 24 ωρών, αφού καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες, δήλωσε την Τετάρτη και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Η επανασχεδιασμένη συμφωνία έχει γίνει μια "πραγματική συμφωνία εταιρικής σχέσης", η οποία θα μπορούσε να εξετάσει τη μελλοντική αμερικανική βοήθεια ως μέρος των συνεισφορών στο ταμείο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Reuters: Τι προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά που αναμένεται να υπογράψουν σήμερα ΗΠΑ και Ουκρανία - Οι αλλαγές από τις προηγούμενες εκδοχές

Νωρίτερα σήμερα, το Reuters μετέδωσε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο που είδε, η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί αργότερα σήμερα μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, παρέχει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για τους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, αλλά δεν παραχωρεί αυτόματα στην Ουάσινγκτον μερίδιο του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας ή κάποια από τις υποδομές φυσικού αερίου της.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού αμερικανο-ουκρανικού ταμείου ανασυγκρότησης, το οποίο θα λαμβάνει το 50% των κερδών και των δικαιωμάτων που θα εισρέουν στο ουκρανικό κράτος από τις νέες άδειες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στην Ουκρανία.

Ακόμη, η συμφωνία προβλέπει ότι οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα προσμετράται στην αμερικανική συνεισφορά στο κοινό ταμείο.

Ωστόσο, το έγγραφο δεν διευκρινίζει πώς θα δαπανηθούν τα έσοδα του κοινού ταμείου, ποιος ωφελείται ή ποιος ελέγχει τις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ΗΠΑ, ή άλλες οντότητες που θα οριστούν, θα έχουν προνομιακή - αλλά όχι αποκλειστική - πρόσβαση σε νέες άδειες, εγκρίσεις και επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ουκρανικών φυσικών πόρων. Οι υφιστάμενες συμφωνίες δεν καλύπτονται.

Προηγούμενες εκδοχές της συμφωνίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι θα περιλαμβανόταν οι ουκρανικές πηγές φυσικού αερίου, που αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Ουκρανίας, ανέφεραν πηγές του Reuters με γνώση του θέματος νωρίτερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, οι υποδομές φυσικού αερίου δεν καλύπτονται από το προσχέδιο που είδε το Reuters την Τετάρτη.

Οι προηγούμενες εκδοχές ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανώνται τα έσοδα του κοινού ταμείου και, ως εκ τούτου, θα μπορούν να λαμβάνουν δικαιώματα και κέρδη από τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, ανέφεραν προηγουμένως οι πηγές. Ωστόσο, αυτό απουσιάζει από το κείμενο της συμφωνίας που είδε το Reuters και το οποίο επρόκειτο να υπογραφεί την Τετάρτη.

BBC: Οι στόχοι της συμφωνίας

Το BBC από τη μεριά του αναφέρει ότι το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ έχει έκταση κοντά στις 3.500 λέξεις, με το εν λόγω έγγραφο να περιέχει πολλές πληροφορίες.

Οι στόχοι της συμφωνίας - όπως αναφέρει το BBC - περιγράφονται νωρίς στο έγγραφο:

- Περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

- Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης για να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας

- Αναγνώριση της ανάγκης της Ουκρανίας όχι μόνο για οικονομικές επενδύσεις, αλλά και για διαρθρωτικό, θεσμικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό.

- Ευρύτερη και στρατηγική ευθυγράμμιση μεταξύ λαών και κυβερνήσεων, με μια απτή απόδειξη της υποστήριξης των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ένταξή της στα παγκόσμια οικονομικά πλαίσια.

- Να χρησιμεύσει ως εμβληματικός μηχανισμός για την ενθάρρυνση διαφανών, υπεύθυνων και προσανατολισμένων προς το μέλλον επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς της ουκρανικής οικονομίας.

