Reuters: Τι προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά που αναμένεται να υπογράψουν σήμερα ΗΠΑ και Ουκρανία - Οι αλλαγές από τις προηγούμενες εκδοχές

Η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί αργότερα σήμερα μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, παρέχει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για τους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, αλλά δεν παραχωρεί αυτόματα στην Ουάσινγκτον μερίδιο του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας ή κάποια από τις υποδομές φυσικού αερίου της, σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας που είδε το Reuters.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού αμερικανο-ουκρανικού ταμείου ανασυγκρότησης, το οποίο θα λαμβάνει το 50% των κερδών και των δικαιωμάτων που θα εισρέουν στο ουκρανικό κράτος από τις νέες άδειες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στην Ουκρανία.

Ακόμη, η συμφωνία προβλέπει ότι οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα προσμετράται στην αμερικανική συνεισφορά στο κοινό ταμείο.

Ωστόσο, το έγγραφο δεν διευκρινίζει πώς θα δαπανηθούν τα έσοδα του κοινού ταμείου, ποιος ωφελείται ή ποιος ελέγχει τις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ΗΠΑ, ή άλλες οντότητες που θα οριστούν, θα έχουν προνομιακή - αλλά όχι αποκλειστική - πρόσβαση σε νέες άδειες, εγκρίσεις και επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ουκρανικών φυσικών πόρων. Οι υφιστάμενες συμφωνίες δεν καλύπτονται.

Προηγούμενες εκδοχές της συμφωνίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι θα περιλαμβανόταν οι ουκρανικές πηγές φυσικού αερίου, που αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Ουκρανίας, ανέφεραν πηγές του Reuters με γνώση του θέματος νωρίτερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, οι υποδομές φυσικού αερίου δεν καλύπτονται από το προσχέδιο που είδε το Reuters την Τετάρτη.

Οι προηγούμενες εκδοχές ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανώνται τα έσοδα του κοινού ταμείου και, ως εκ τούτου, θα μπορούν να λαμβάνουν δικαιώματα και κέρδη από τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, ανέφεραν προηγουμένως οι πηγές. Ωστόσο, αυτό απουσιάζει από το κείμενο της συμφωνίας που είδε το Reuters και το οποίο επρόκειτο να υπογραφεί την Τετάρτη.

