Ενώπιον της πιθανότητας απαγόρευσης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται η Αμάλ Κλούνεϊ, εξαιτίας της εμπλοκής της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στην υπόθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αναστάτωση, καθώς η γνωστή Βρετανολιβανέζα δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζει με τον σύζυγό της, Αμερικανό ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ, και τα δίδυμα επτάχρονα παιδιά τους, μεταξύ Βρετανίας, Ιταλίας και, προς το παρόν, Νέας Υόρκης, όπου ο Κλούνεϊ συμμετέχει σε θεατρική παράσταση στο Broadway.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η βρετανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει νομικούς συμβούλους του ΔΠΔ –ανάμεσά τους και την Αμάλ Κλούνεϊ– ότι ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα 14203, το οποίο υπεγράφη από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το διάταγμα κατηγορεί το ΔΠΔ για «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προβλέπει οικονομικά μέτρα και περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε όσους εμπλέκονται.

Η Κλούνεϊ συμμετείχε το 2023 σε ειδική επιτροπή διεθνών νομικών εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε το ΔΠΔ για την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι το ΔΠΔ έχει δικαιοδοσία στην υπόθεση και συνέστησε την έκδοση ενταλμάτων τόσο κατά Ισραηλινών αξιωματούχων όσο και ηγετών της Χαμάς.

Με βάση τα πορίσματα αυτά, τον Νοέμβριο του 2024, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ. Το ΔΠΔ θεωρεί ότι υπάρχουν «εύλογοι λόγοι» να πιστεύει κανείς πως οι δύο άνδρες προκάλεσαν συνειδητά ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, στερώντας από τον άμαχο πληθυσμό βασικά αγαθά για την επιβίωσή του.

Μέχρι στιγμής, το εκτελεστικό διάταγμα κατονομάζει μόνο τον εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Καν. Ωστόσο, η συμμετοχή της Κλούνεϊ στην υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, και υπάρχουν εκτιμήσεις πως μπορεί να είναι η επόμενη που θα στοχοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

