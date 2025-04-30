Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στην Κοπεγχάγη: Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο

Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Πρωτεύουσας ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X ότι στο σημείο έχουν αποσταλεί τόσο η αστυνομία όσο και ασθενοφόρα

Δανία

Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο στην Κοπεγχάγη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τον έλεγχο. 

Αυτό αναφέρει η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Πρωτεύουσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τόσο η αστυνομία όσο και ασθενοφόρα.

 Υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, δήλωσε στο TV 2 Kosmopol ο Martin Kærsgaard, από τις Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών της Πρωτεύουσας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δανία τραυματίες κοπεγχάγη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark