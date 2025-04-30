Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο στην Κοπεγχάγη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τον έλεγχο.

Αυτό αναφέρει η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Πρωτεύουσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τόσο η αστυνομία όσο και ασθενοφόρα.

Beredskabet er massivt til stede på #dronninglouisesbro efter melding om påkørsel af flere personer. Opdateres... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) April 30, 2025

Υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, δήλωσε στο TV 2 Kosmopol ο Martin Kærsgaard, από τις Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών της Πρωτεύουσας.

Πηγή: skai.gr

