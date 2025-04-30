Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο στην Κοπεγχάγη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τον έλεγχο.
Αυτό αναφέρει η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Πρωτεύουσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.
Στο σημείο έχουν σπεύσει τόσο η αστυνομία όσο και ασθενοφόρα.
Beredskabet er massivt til stede på #dronninglouisesbro efter melding om påkørsel af flere personer. Opdateres...— Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) April 30, 2025
Υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, δήλωσε στο TV 2 Kosmopol ο Martin Kærsgaard, από τις Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών της Πρωτεύουσας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.