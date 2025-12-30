Μία νέα έρευνα για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines, που εξαφανίστηκε πριν 10 χρόνια ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες, ξεκινάει σήμερα, με τους συγγενείς των θυμάτων να ελπίζουν σε ένα - έστω ελάχιστο - στοιχείο για την τύχη τους.

Η νέα προσπάθεια εντοπισμού συντριμμιών του μοιραίου Boeing 777 πραγματοποιείται από την Ocean Infinity, εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, ενώ πετούσε πάνω από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ή Νότια Σινική Θάλασσα, στον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό.

Το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι η έρευνα στον βυθό ξεκινάει από σήμερα, 30 Δεκεμβρίου και θα διεξαχθεί διακεκομμένα για 55 ημέρες.

Η ακριβής τοποθεσία της νέας έρευνας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με το υπουργείο Μεταφορών να αναφέρει μόνο ότι πρόκειται για «στοχευμένη περιοχή με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού του αεροσκάφους».

Σύμφωνα με τον Guardian, η νέα ζώνη έρευνας καλύπτει περίπου 5.800 τετραγωνικά μίλια (15.000 τ.χλμ.) στον ωκεανό.

Η Ocean Infinity έχει συμφωνήσει με τη Μαλαισία σε συμβόλαιο τύπου "no find, no fee", σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία θα αμειφθεί με 70 εκατ. δολάρια, μόνο εφόσον εντοπιστούν συντρίμμια.

Μία έρευνα που είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στο έτος από την Ocean Infinity, διακόπηκε τον Απρίλιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το 2018, η εταιρία πραγματοποίησε τρίμηνη έρευνα, η οποία επίσης δεν απέδωσε καρπούς. Παρ’ όλα αυτά, συντρίμμια που επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν στο αεροσκάφος, εντοπίστηκαν κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού, παρασυρμένα από τα θαλάσσια ρεύματα.

