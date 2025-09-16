Λογαριασμός
Συνελήφθη στη Βουλγαρία ο Ρώσος ιδιοκτήτης του πλοίου που εξεράγη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020    

Ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, Ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σόφιας, βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ

Εκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020    

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου που συνδέεται με την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σόφιας, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

H ισχυρή έκρηξη κυριολεκτικά ισοπέδωσε τμήμα του λιμανιού της Βηρυτού και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 200 άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες. 

Ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, Ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, έχει αναφερθεί από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του Rhosus, του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο που είχε ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού όπου είχε εκραγεί. 

Μετά τη σύλληψή του στη Βουλγαρία, στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Ο Γκρετσούσκιν είχε συλληφθεί βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ κατά την άφιξή του προερχόμενος από την Πάφο της Κύπρου, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη πηγή στη βουλγαρική δικαιοσύνη, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι αρχές που ζητούν να εκδοθεί ένας ύποπτος έχουν προθεσμία 40 ημερών για να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταγωγή του καταζητουμένου.

