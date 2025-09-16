Ο ιδιοκτήτης του πλοίου που συνδέεται με την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σόφιας, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

H ισχυρή έκρηξη κυριολεκτικά ισοπέδωσε τμήμα του λιμανιού της Βηρυτού και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 200 άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες.

🚨🚨Russian businessman has been arrested in Bulgaria after his ship exploded in the port of Beirut in 2020



The 48-year-old entrepreneur was detained at Sofia airport after arriving on a flight from Cyprus. Grechushkin was arrested almost five years after Lebanon issued two… pic.twitter.com/34VgeY418a — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, Ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, έχει αναφερθεί από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του Rhosus, του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο που είχε ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού όπου είχε εκραγεί.

Lebanon demanded arrest of owner & captain linked to ammonium nitrate that caused deadly explosion in Beirut. Captain Boris Prokoshev who ID'ed the owner as Khabarovsk-born Igor Grechushkin(pic) hit back saying the Lebanese were seeking to hide culpability of the port authorities pic.twitter.com/Yb9jXVDEzT — The Siberian Times (@siberian_times) October 2, 2020

Μετά τη σύλληψή του στη Βουλγαρία, στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Ο Γκρετσούσκιν είχε συλληφθεί βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ κατά την άφιξή του προερχόμενος από την Πάφο της Κύπρου, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη πηγή στη βουλγαρική δικαιοσύνη, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι αρχές που ζητούν να εκδοθεί ένας ύποπτος έχουν προθεσμία 40 ημερών για να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταγωγή του καταζητουμένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.