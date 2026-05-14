Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου λόγω δύο μεγάλων συγκεντρώσεων που θα λάβουν χώρα στο κέντρο της πόλης το προσεχές Σάββατο.

Η Σκότλαντ Γιαρντ κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή» αστυνομική επιχείρηση καθώς αναμένονται 50.000 συμμετέχοντες στην πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» (Unite the Kingdom) του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον και 30.000 σε μια ξεχωριστή φιλοπαλαιστινιακή πορεία με αφορμή την ημέρα της Νάκμπα.

Περίπου 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός ενώ θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε διαδήλωση τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου έπειτα από «πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι είναι πιθανό να υπάρξει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια από ορισμένους που ενδέχεται να παρευρεθούν» στη συγκέντρωση του Ρόμπινσον.

Η εν λόγω τεχνολογία λειτουργεί μέσω καμερών που καταγράφουν το πλήθος σε πραγματικό χρόνο και εξάγουν αυτόματα τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των προσώπων για να δημιουργήσουν ένα μαθηματικό πρότυπο.

Το πρότυπο αυτό συγκρίνεται κατευθείαν με μια λίστα παρακολούθησης καταζητούμενων ή αγνοουμένων. Εάν προκύψει ταύτιση, το σύστημα στέλνει άμεση ειδοποίηση στους αστυνομικούς για επιτόπιο έλεγχο, ενώ τα βιομετρικά δεδομένα των περαστικών που δεν βρίσκονται στη λίστα διαγράφονται άμεσα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος της αστυνομικής επιχείρησης θα ανέλθει στα 4,5 εκατομμύρια λίρες, με τις αστυνομικές δυνάμεις να υποστηρίζονται από ελικόπτερα, την έφιππη αστυνομία και μονάδες με αστυνομικούς σκύλους.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν και θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ειδικά τεθωρακισμένα οχήματα, γνωστά ως SandCats.

Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς όρους και στις δύο κινητοποιήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν και θα καταλήξουν σε διαφορετικά σημεία στο κέντρο του Λονδίνου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.