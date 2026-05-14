UKMTO: Ρεσάλτο σε πλοίο έξω από το λιμάνι της Φουτζέιρα στα ΗΑΕ

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας, UKMTO, υπάρχει αναφορά για περιστατικό 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμανιού της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άτομα που προς το παρόν δεν αναγνωρίζονται έκαναν ρεσάλτο σε πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο και πλέον κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν.
UKMTO WARNING 057-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 14, 2026
