Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε σήμερα πως η πολιτική για την πρόληψη των πυρκαγιών υπήρξε «σαφώς ανεπαρκής», καθώς ο Αύγουστος σηματοδοτήθηκε από ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιές στη χώρα.

«Είχαμε μια σαφώς ανεπαρκή πολιτική πρόληψης, κάτι που αντανακλάται, για παράδειγμα, στην απουσία εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, στην απουσία εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης ή πρόβλεψης ή στο γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες δεν διαθέτουν αρκετούς πυροσβέστες ή δασικές μονάδες πυρόσβεσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας ένα «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

