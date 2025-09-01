Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ με τρένο σήμερα Δευτέρα για να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap News Agency. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε μια μεγάλη πολυμερή διπλωματική εκδήλωση.

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τρίτη, σύμφωνα με το Yonhap.

Κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πρόκειται να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη για τον εορτασμό της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Κιμ, θα παραστεί επίσης στην παρέλαση.

Ο Κιμ αναμένεται να έχει ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Σι όσο και με τον Πούτιν στο περιθώριο της εκδήλωσης, λένε οι αναλυτές.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να θέλει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με το Πεκίνο μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής μεταξύ Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Τσόνγκ.

Η Νότια Κορέα θα στείλει τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ στην κινεζική εκδήλωση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενοποίησης. Το υπουργείο δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο εάν ο Γου θα μπορέσει να πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με τον Κιμ στο περιθώριο της εκδήλωσης.

