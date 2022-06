Σε «πύρινο κλοιό» η Ισπανία μετά τον πρωτοφανή καύσωνα- Η φωτιά έκαψε ήδη 200.000 στρέμματα

Οι διασώστες εξακολουθούν σήμερα να μάχονται κατά των πυρκαγιών στην Ισπανία, η μία από τις οποίες έχει κάψει ήδη 200.000 στρέμματα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κατά την τελευταία ημέρα ενός ακραίου και πρωτόγνωρα πρώιμου καύσωνα.

Η πιο σημαντική από αυτές τις πυρκαγιές οδήγησε τις αρχές στην εκκένωση 14 χωριών με την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων στη Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, έναν ορεινό όγκο της περιφέρειας Καστίλλης-Λεόν, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία.

The firefighters' strategy is to prevent the fire from reaching Ferreras de Arriba. #Zamora - #Spain pic.twitter.com/AJKwOpMlY6

Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, ορισμένοι από αυτούς μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους σήμερα το πρωί, καθώς οι φλόγες απομακρύνθηκαν από τις συγκεκριμένους οικισμούς.

Όμως η φωτιά "παραμένει ενεργή", υπογράμμισε η κυβέρνηση της Καστίλλης-Λεόν, επικαλούμενη τις "δυσμενείς" μετεωρολογικές συνθήκες, με έναν ξηρό άνεμο και υψηλές θερμοκρασίες.

Συνολικά, σχεδόν "197.650 στρέμματα έχουν καεί", σε αυτή την τεράστια πυρκαγιά, διευκρίνισε.

Οι Ισπανικοί πυροσβέστες συνεχίζουν εξάλλου τη μάχη με άλλες πυρκαγιές στη Καουδιέλ, στην περιοχή της Βαλένθια (νοτιοανατολικά), στην Αρτέσα ντε Σέγρε, στην Καταλονία (βορειοανατολικά), όπου πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τετάρτη έχει κάψει ήδη 16.000 στρέμματα.

Άλλες πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως στην κοιλάδα Ιρουέλας, κοντά στην Άβιλα (δυτικά), και στην περιοχή του Τολέδο (κέντρο), όπου σχεδόν 9.000 στρέμματα κάηκαν κοντά στο ψυχαγωγικό πάρκο Πούι ντου Φου.

Λόγω αυτής της πυρκαγιάς, σχεδόν 3.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους χθες, Παρασκευή, από το πάρκο αυτό που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο "το πάρκο ξανάνοιξε" σήμερα, διευκρίνισε η διεύθυνσή του στο AFP.

