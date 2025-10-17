Δολοφονία στη Λεμεσό με θύμα τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας - Τον γάζωσαν στο αυτοκίνητό του

Δολοφονικό χτύπημα στη Λεμεσό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί με θύμα τον επιχειρηματία και πρόεδρο της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους.

Ο επιχειρηματίας που βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε.

Από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Διερευνάται επίσης αν άλλο φλεγόμενο όχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν επίσης ότι στο όχημα του Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στη σκηνή του εγκλήματος βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος είναι κλειστός.

Πηγή: skai.gr

