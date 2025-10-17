Η Ρωσία καλεί τον Μασκ να κτίσει τη σήραγγα «Πούτιν – Τραμπ»

Σχέδια για ένα πραγματικά φαραωνικό έργο φαίνεται να έχει η Μόσχα, θέλοντας μάλιστα να επιστρατεύσει τον Ίλον Μασκ. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ πρότεινε την κατασκευή μιας σήραγγας που θα συνδέει ΗΠΑ και Ρωσία — και στην ανάρτησή του απευθύνθηκε στον Μασκ να συμμετάσχει στο έργο μέσω της κατασκευαστικής του εταιρεία Boring Company.

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm October 16, 2025



«Φανταστείτε τη σύνδεση των ΗΠΑ και της Ρωσίας, της Αμερικής και της Αφρο-Ευρασίας με τη σήραγγα Πούτιν-Τραμπ - μια σύνδεση 70 μιλίων (113 χιλιόμετρα) που συμβολίζει την ενότητα. Το παραδοσιακό κόστος είναι πάνω από 65 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ας χτίσουμε ένα μέλλον μαζί!» τονίζει ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του ο Ντμίτριεφ επισυνάπτει μάλιστα χάρτη και σχετικό σχεδιάγραμμα της «σήραγγας φιλίας». Η σήραγγα Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 8 χρόνια, παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία της Boring Company παγκοσμίως, προσθέτει.



Η Boring Company είναι μια αμερικανική εταιρεία υποδομών, κατασκευής τούνελ και εξοπλισμού που ιδρύθηκε από τον Μασκ. Η TBC ιδρύθηκε ως θυγατρική της SpaceX το 2017 και διασπάστηκε ως ξεχωριστή εταιρεία το 2018. Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή απάντηση του μεγιστάνα στον Ντμίτριεφ.

