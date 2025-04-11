Αγριος ξυλοδαρμός σε ακτιβίστρια κατά των εκτρώσεων, στη Νέα Υόρκη

Ακτιβίστρια, κατά των εκτρώσεων δέχθηκε άγριο γρονθοκόπημα από γυναίκα, υπέρμαχο της άμβλωσης, κατά τη διάρκεια δηλώσεων της σε κάμερα, στους δρόμους της Νέας Υόρκης σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

Η Brianna J. Rivers, 30 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη για επίθεση δεύτερου βαθμού, αφού επιτέθηκε αγρίως κατά της ακτιβίστριας Savannah Craven Antao, στο Χάρλεμ.

Την είδηση της σύλληψης, κοινοποίησε στα σόσιαλ το θύμα, τονίζοντας πως ενημερώθηκε σχετικώς από την αστυνομία, ενώ ευχαρίστησε μάλιστα τον θεό για την εξέλιξη αυτή.

Η J.Rivers, τέθηκε υπό κράτηση το πρωί της Πέμπτης.

Στο βίντεο από το περιστατικό, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, η 23χρονη Craven Antao, έθεσε στην Rivers πολλές αιχμηρές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της άμβλωσης και της προγραμματισμένης γονεϊκότητας.

Εν συνεχεία η λεκτική διαμάχη έγινε βία.

«Δεν καταλαβαίνεις το μέγεθος του να κάνεις παιδί», δήλωσε η Rivers.

«Δεν είμαι αυτή που παραδέχτηκε ότι θα ήταν εντάξει με τη δολοφονία μωρών αντί της αναδοχής και τη δολοφονία παιδιών που έχουν κακοποιηθεί», απάντησε η Craven Antao.

«Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που λέω είναι…», προσπάθησε να απαντήσει η Rivers πρωτού η οργή της μετατραπεί σε βίαιο ξέσπασμα και μπουνιές στην Antao.

Στη συνέχεια, η Rivers αναχώρησε, βρίζοντας τον σύζυγό της Antao, ο οποίος κινηματογραφούσε τη συνέντευξη.

Η Craven Antao υπέστη δύο κοψίματα στο πρόσωπο της που γέμισε αίματα και τα τραύματα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες χρειάστηκαν πολλά ράμματα.

Η Rivers στη συνέχεια ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το θύμα την προκάλεσε να γίνει βίαιη ζητώντας συγγνώμη αφού παραδέχτηκε ότι η βία δεν είναι λύση αλλά τονίζοντας πως δε θα επιτρέψει τη μονόπλευρη αφήγηση γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση επεσήμανε πως είναι θετικό πως αναγνωρίζει το σφάλμα της ενώ κάλεσε το θύμα να δημοσιοποιήσει ολόκληρο το βίντεο, αναφέροντας στη σχετική ανάρτησή της στο facebook πως η Antao είναι «επαγγελματίας προβοκάτορας».

Μάλιστα, άνοιξε μια σελίδα GoFundMe όπου κάνει έρανο για να προσλάβει δικηγόρο υπεράσπισης.

Εχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 8.695 $.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.