Απάτη 30 εκατ. σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας

Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι - Οι ιταλικές αρχές τους τελευταίους 3 μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ

Santa Maria del Fiore

Απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, το ιστορικό καμπαναριό του Τζόττο και το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη.

Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων. Εννέα άτομα που ενέχονται στην υπόθεση τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, με επιχειρήσεις των καραμπινιέρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Λομβαρδία, στην Τοσκάνη και στην περιφέρεια του Λατίου, με πρωτεύουσα την Ρώμη.

Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι. Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Santa Maria del Fiore έχει ως κύρια αποστολή την προστασία, την προώθηση και αξιοποίηση της θρησκευτικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας και όλων των σημαντικών μνημείων του.

