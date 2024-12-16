Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή ότι δυνάμεις της χώρας, δρώντας πίσω από τις γραμμές του εχθρού, κατέστρεψαν, κατά τη διάρκεια περίπλοκης, συντονισμένης ειδικής επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν ο στρατός και υπηρεσίες πληροφοριών, τρένο που μετέφερε καύσιμα στα ρωσικά στρατεύματα στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), θέτοντας επίσης εκτός λειτουργίας τη σιδηροδρομική διαδρομή, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.

Χρησιμοποιήθηκαν πυροβολικό μακράς εμβέλειας και drones αναγνώρισης και εφόρμησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αρχικά ανατινάχτηκε από ομάδα δολιοφθοράς τμήμα των σιδηροτροχιών μπροστά στον συρμό 40 βαγονιών, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR. Κατόπιν η μηχανή στοχοποιήθηκε με πύραυλο που εκτοξεύτηκε από HIMARS και drones εφόρμησης έπληξαν αρκετά άλλα από το περίπου 40 βαγόνια, που καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

Η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα δημοσιοποίησε στον ιστότοπό της βίντεο από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναγνώρισης που εικονίζει τον φλεγόμενο συρμό.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν να χτυπηθεί ο «ανεφοδιασμός» των ρωσικών δυνάμεων καύσιμα που μεταφέρονταν από την Κριμαία «στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές στην (περιφέρεια) Ζαπορίζια», διαβεβαίωσε εξάλλου η HUR το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Μόσχας σε αυτό το στάδιο.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 70% της περιφέρειας αυτής. Εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού δήλωσε τον περασμένο μήνα πως το Κίεβο αναμένει η Μόσχα να αρχίσει συντονισμένες επιθετικές επιχειρήσεις στη Ζαπορίζια σύντομα.

Ελέγχουν επίσης περί το 70% της έκτασης της γειτονικής περιφέρειας της Χερσώνας και περί το 80% των δυο περιφερειών του Ντονμπάς —της ανατολικής Ουκρανίας—, που αποτελεί το κύριο μέτωπο του πολέμου που διαρκεί πάνω από 33 μήνες.

Η Μόσχα έχει προχωρήσει στην προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών αυτών, κίνηση την οποία δεν αναγνωρίζουν το Κίεβο και οι περισσότερες χώρες της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

