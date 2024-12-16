Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Ταρτούς της Συρίας

Εντατικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ έβαλαν στο στόχαστρο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή Ταρτούς της Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» σε διάφορες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικά μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας και «αποθηκών πυραύλων εδάφους-εδάφους», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση αυτή με έδρα τη Βρετανία, που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Η πηγή αυτή έκανε λόγο για τους «σφοδρότερους βομβαρδισμούς από το 2012» στην παράκτια περιοχή της Ταρτούς, όπου βρίσκεται ιδίως στρατηγικής σημασίας ναυτική βάση της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

