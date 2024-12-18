Φίτζι: «Καμία απόδειξη δηλητηρίασης» για τους επτά τουρίστες που νοσηλεύτηκαν

Οι αρχές των Φίτζι αποκλείουν το σενάριο μιας δηλητηρίασης που να σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ σε κοκτέιλ, τα οποία σερβιρίστηκαν σε ένα μπαρ ξενοδοχείου, ως αιτία μιας περίεργης ασθένειας, η οποία οδήγησε επτά τουρίστες στο νοσοκομείο το Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του αρχιπελάγους.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καμία παράνομη ουσία ούτε ίχνος μεθανόλης δεν ανιχνεύτηκαν στα συστατικά ή σε δείγματα αλκοόλ», επιβεβαίωσε ο υπουργός Τουρισμού Βίλιαμε Γκαβόκα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση από τη Σούβα, την πρωτεύουσα.

«Η απουσία αποδείξεων μιας δηλητηρίασης με αλκοόλ είναι ένα εξαιρετικό νέο για τα Φίτζι, ιδίως για την τουριστική βιομηχανία μας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό, οι επτά άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, έχουν αναρρώσει και έχουν πάρει εξιτήριο.

Οι τουρίστες, μεταξύ των οποίων τέσσερις Αυστραλοί και ένας Αμερικανός, ασθένησαν αφότου κατανάλωσαν κοκτέιλ πίνα κολάντα στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων Warwick Fiji στο νότιο τμήμα της νήσου, διευκρίνισαν οι αρχές.

Εντούτοις, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινίσει την ακριβή αιτία των συμπτωμάτων που εκδήλωσαν οι τουρίστες, τα οποία περιέγραψαν ως «ναυτία, εμετό και νευρολογικές διαταραχές».

Ο Τζεμέσα Τουντραβού, υπουργός Υγείας των Φίτζι, επισήμανε πως τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν θα μπορούσαν να σχετίζονται με διάφορα αίτια, όπως λοιμώξεις ή χημικά προϊόντα.

«Οι αναλύσεις δείχνουν ότι τα ποτά δεν περιείχαν ούτε ναρκωτικά ούτε υπερβολικά επίπεδα αλκοόλ», διευκρίνισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως η τοξικολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όλοι οι τουρίστες ήπιαν κοκτέιλ στο ίδιο μπαρ, που βρίσκεται στο Κόραλ Κόαστ, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων δυτικά της Σούβα.

«Η έρευνα συνεχίζεται. Θέλουμε να κατανοήσουμε γιατί αρρώστησαν. Παραμένουμε σε κινητοποίηση», διευκρίνισε ο Βίλιαμε Γκαβόκα.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στις ξένες κυβερνήσεις να μη συμπεριλαμβάνουν προειδοποιήσεις για τα ποτά «που διακινούνται» στις συστάσεις τους προς τους ταξιδιώτες.

Η Αυστραλία εξέδωσε την Κυριακή μια τέτοια προειδοποίηση, προτρέποντας τους υπηκόους της να βρίσκονται σε επαγρύπνηση μπροστά στους κινδύνους δηλητηρίασης με μεθανόλη ή σε παράνομες ουσίες που προστίθενται στα αλκοολούχα ποτά.

Οι νοσηλείες αυτές έφεραν σε αμηχανία την τουριστική βιομηχανία των Φίτζι, έναν προορισμό που υποδέχεται σχεδόν ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

