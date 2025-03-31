Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε σύγκρουση επιβατικού βαν με νταλίκα

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση επιβατικού βαν με νταλίκα στην πολιτεία Μπαΐα της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα καθώς τα δύο οχήματα κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της ορεινής περιοχής Σαπάντα Ντιαμαντίνα, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Στο βαν επέβαιναν 16 άνθρωποι, εννέα εκ των οποίων ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας που επέστρεφαν στην πόλη Ρούι Μπαρμπόζα από την Μπόα Βίστα ντο Τουπίμ, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων.

«Ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οκτώ παιδιά και τρεις ενήλικοι», σε αυτήν τη σφοδρή σύγκρουση, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Sociedade ο Νέι Ντίας, δήμαρχος της πόλης Ρούι Μπαρμπόζα.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

