Φιντάν: Το Ιράν αρνήθηκε την ευθύνη για τους πυραύλους κατά της Τουρκίας

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν αρνήθηκε την ευθύνη για τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των δηλώσεων της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων για τις εκτοξεύσεις.

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν είπε ότι οι τουρκικές αρχές κατέχουν τεχνικά δεδομένα σχετικά με τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς την Τουρκία και θέτουν το ζήτημα των ανακολουθιών στους Ιρανούς αξιωματούχους.

«Η Τουρκία θα αντισταθεί σε κάθε είδους προκλήσεις στη Μέση Ανατολή»

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ στάθηκε και στη σύγκρουση του Ισραήλ με το Λίβανο, λέγοντας: «Ανησυχούμε ότι ο Νετανιάχου οδεύει προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ.

Το κλείσιμο του τεμένους Αλ-Άκσα για προσκύνημα από το Ισραήλ είναι ένα επικίνδυνο βήμα που θα πυροδοτήσει νέα οργή στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία θα αντισταθεί σε κάθε είδους προκλήσεις (στη Μέση Ανατολή). Υπάρχει πλήρης βούληση να μην παρασυρθούμε από προκλήσεις», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.