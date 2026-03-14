Τη στιγμή που πύραυλος διασποράς πλήττει κατοικημένη συνοικία στο κεντρικό Ισραήλ κατέγραψε κάτοικος της περιοχής.

Οι Ιρανοί εκτοξεύουν πλέον πυραύλους με κεφαλές διασποράς, προκειμένου να διασπάσουν την αεράμυνα του Ισραήλ και να προκαλέσουν ζημιές, τρόμο και θανάτους.

Το συγκεκριμένη στιγμιότυπο καταγράφηκε λίγη ώρα πρις τις 5 το απόγευμα, όταν συντονισμένα το Ιράν και η Χεζμπολάχ, εξαπέλυσαν ένα ακόιμα κύμα επίθεσης με πυρα΄θλους προς την επικράτεια του Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

