Το Ιράν δεσμεύτηκε το Σάββατο να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, εάν στοχοποιηθούν οι δικές του ενεργειακές υποδομές.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν θα ενεργήσει με προσοχή προκειμένου να αποφύγει τη στοχοποίηση κατοικημένων περιοχών.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους» πρόσθεσε.

