Οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, ωθώντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση ανθρώπων από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για χιλιάδες κατοίκους στην πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε για τη Φίγκανς Μπέι και την περιοχή Γόι Γόι στην κεντρική παράκτια περιοχή της πολιτείας, όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε πάνω από 350.000 ανθρώπους, και βρίσκεται γύρω στα 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσάς της, το Σίδνεϊ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Έως και 16 σπίτια καταστράφηκαν καθώς οι φωτιές μαίνονται στην περιοχή, μετέδωσε το δίκτυο Australian Broadcasting Corp.

«Φύγετε τώρα αν ο δρόμος είναι καθαρός προς το Γόι Γόι», συνιστά η Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της.

Τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή επιτείνει ένα κύμα καύσωνα σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, που φέρνει θερμοκρασίες 42 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Παρακαλούμε να προσέχετε ο ένας τον άλλον και να ακολουθείτε τις συστάσεις των αρχών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Πάνω από 50 πυρκαγιές μαίνονταν στην πολιτεία σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβανομένης φωτιάς στην περιοχή Άπερ Χάντερ, η οποία κατατάσσεται επίσης στο υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης και έχει κάψει σχεδόν 100.000 στρέμματα.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών τη φετινή θερινή περίοδο για την Αυστραλία ύστερα από αρκετές ήπιες περιόδους. Οι πυρκαγιές τη θερινή περίοδο του 2019-2020 για την Αυστραλία, η οποία χαρακτηρίστηκε «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν καταστρέψει περιοχή έκτασης ανάλογης με την Τουρκία και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 33 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.