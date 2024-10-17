Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ θα προωθήσουν πρόταση εκεχειρίας μετά τον θάνατο του Σινουάρ

 Η Ουάσινγκτον θα προωθήσει μια πρόταση εκεχειρίας μετά τον θάνατο του Σινουάρ, δηλώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ θα προωθήσουν πρόταση εκεχειρίας με τον θάνατο Σινουάρ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να προωθήσουν μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο Μίλερ δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση του Τύπου ότι η Ουάσινγκτον, με τον Σινουάρ εκτός κάδρου, είδε μια ευκαιρία για τερματισμό του πολέμου. "Τις τελευταίες εβδομάδες, δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, γιατί ο Σινουάρ είχε αρνηθεί να διαπραγματευτεί", δήλωσε ο Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

