Αδίκησε τον εαυτό του στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός

Πλήρωσε ξανά τα ίδια λάθη ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Oι «πράσινοι» έδειξαν ανταγωνιστικοί στη Μαδρίτη σε σημαντικό διάστημα του αγώνα, ωστόσο η «άνευρη» άμυνα σε συνδυασμό με τα πολλά χαμένα ριμπάουντ επέτρεψαν στη Ρεάλ να πάρει τη νίκη με σκορ 90-86, υποχρεώνοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε δεύτερη σερί ήττα και πτώση στο 2-2.

Ο «επτάστερος» ξεκίνησε άσχημα το ματς και βρέθηκε γρήγορα στο -14 (19-5). Η είσοδος των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ιωάννη Παπαπέτρου και Κώστα Σλούκα βελτίωσε την εικόνα και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε αντεπίθεση διαρκείας, με αποτέλεσμα η διαφορά να πέσει στο καλάθι στα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου (50-48).

Κάπου εκεί, οι «πράσινοι» έχασαν τη συγκέντρωσή τους και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 20-5, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να βρεθεί στο +17 (70-63). Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πλησίασε πολλές φορές σε απειλητικό βαθμό τη «βασίλισσα», όμως του έλειψε η αμυντική προσήλωση και έχασε πολλά ριμπάουντ (12 επιθετικά για τη Ρεάλ), με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα.

Κορυφαίος των νικητών, που έχουν και αυτοί ρεκόρ 2-2, ήταν ο «μαέστρος» Φακούντο Καμπάτσο που μέτρησε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. 15 πόντους μέτρησε ο Τζάναν Μούσα, 13 ο Αλμπέρτο Αμπάλντε και 11 ο Γκάμπι Ντεκ. Κυριάρχησε στους «αιθέρες» με 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 τάπες ο Έντι Ταβάρες.

Από τον Παναθηναϊκό, συγκινητικός ήταν ο Κέντρικ Ναν, που έβαλε 23 πόντους (17 στο δεύτερο ημίχρονο), μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. Τρομερός και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που μέτρησε 16 πόντους (ρεκόρ καριέρας με τους πράσινους), ενώ θετικός ήταν ο Τσεντί Οσμάν με 13 πόντους (3/5 τρίποντα) σε 17 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός ο Παπαπέτρου στο πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους.

Το ματς

Ο Εντιαγέ άνοιξε το σκορ του αγώνα με δύσκολο σουτ, ενώ ο Μούσα έβαλε τρίποντο και φάουλ αλλά έχασε τη βολή για το 5-0. Ο Χεζόνια και ο Οσμάν αντάλλαξαν τρίποντα (8-3), με τη Ρεάλ να βάζει δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ με Εντιαγέ και Μούσα (14-3) ξεκινώντας πολύ δυνατά την αναμέτρηση. Ο Χουάντσο έδωσε λύση με λέι απ (14-5) όμως ο Καμπάτσο απάντησε με νέο τρίποντο και έφερε τη Ρεάλ στο 17-5. Ο Χουάντσο σκόραρε για τρεις στον αιφνιδιασμό (19-10), με τον Ταβάρες να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ και να βρίσκει στόχο με χουκ (21-10). Ο Παπαπέτρου μείωσε με ωραία κίνηση (21-12) και έβαλε καλάθι από τη γωνία για το 23-14. Ο Χουάντσο ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο (25-17), με τον Καμπάτσο να απαντά μετά από χαμένες βολές του Λεσόρ (28-17). Ο τρομερός Παπαπέτρου πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 28-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ράταν-Μέις έβαλε λέι απ και ο Γιουρτσεβέν καλάθι από κοντά για το 30-21. Ο Καμπάτσο βρήκε πολύ εύκολο διάδρομο στο καλάθι (32-21), με τον Σλούκα να ευστοχεί σε δύσκολο τρίποντο για το 32-24. Ο Λεσόρ άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό με καλάθι από κοντά (32-26), με τον Γιουλ να απαντά με «κλασικό» τρίποντο για το 35-26. Ο Γάλλος σέντερ έβαλε σουτ πίσω από τη βολή (35-28), ενώ ο Παπαπέτρου έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 37-31. Ο Ντεκ έδωσε μία απάντηση με μακρινό σουτ (40-31), όμως ο Χουάντσο ήταν σε απίστευτη κατάσταση και έβαλε τρίτο τρίποντο (40-34).

Ο Ναν πήρε τρεις βολές και έβαλε τις δύο (40-36), με Χεζόνια και Ναν να διαμορφώνουν το 43-38 του ημιχρόνου.

Στις αρχές του δευτέρου μέρους, ο Ναν μείωσε με τρίποντο στο καλάθι (43-41), όμως ο Μούσα απάντησε και έγραψε το 45-41 με λέι απ. Ο Βόσνιος έβαλε επτά σερί πόντους και κράτησε τη Ρεάλ μπροστά (50-45) παρά την πίεση του Παναθηναϊκού, όμως ο Ναν συνέχισε να εκτελεί (50-48). Ο Παναθηναϊκός έχασε τη συγκέντρωσή του, ο Αμπάλντε έβαλε πέντε σερί πόντους (55-48) και ο Ταβάρες κάρφωσε με δύναμη για το 57-48. Το επιμέρους σκορ της Ρεάλ και των… Αμπάλντε, Μούσα συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να βρεθούν για πρώτη φορά στο +15 (64-49). Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα και βρέθηκε στο -17 (70-53), όμως με λέι απ του Ναν και τρίποντο του Οσμάν μείωσε στο 70-58 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός

Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, ο τρομερός Ναν βρήκε με ασίστ τον Γιουρτσεβέν, ο οποίος μείωσε από κοντά (70-60). Ο Ντεκ και ο Γιουλ βρήκαν στόχο από μακριά και έφεραν τη Ρεάλ στο +14 (76-62), με τον Χεζόνια να καρφώνει εντυπωσιακά (78-62) μετά από ένα ακόμη ριμπάουντ. Ο «συγκινητικός» Ναν έβαλε γκολ φάουλ (78-65) και ο Οσμάν μείωσε ξανά με βολές (78-67), πριν ο Αμερικανός φέρει το ματς στο 78-69. Ο Γιουρτσεβέν κέρδισε δύο βολές και τις έβαλε αμφότερες (78-71). Ο Ταβάρες έκοψε τη φόρα των πρασίνων με κάρφωμα (80-71), με τον Οσμάν να βάζει τρίποντο και τον Καμπάτσο να απαντά για το 85-74. Ο Ερνανγκόμεθ μείωσε με λέι απ (85-76) και ο Λεσόρ κάρφωσε για το 75-68. Ο Χεζόνια και ο Ερνανγκόμεθ αντάλλαξαν τρίποντα (88-81), με τον Γιουλ να βάζει λέι απ για το 90-81. Ο Λεσόρ με φόλοου μείωσε (90-83) και ο Γκραντ πήγε στη γραμμή αλλά έχασε τη μία (90-84). Ο Οσμάν διαμόρφωσε το τελικό 90-86 με φόλοου.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 43-38, 70-58, 90-86

