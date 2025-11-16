Φιντάν: Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν ότι οι κυρώσεις CAATSA πρέπει να αρθούν

Όταν στις 25 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος μας (σ.σ. Ερντογάν) συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τότε ο Τραμπ εξέφρασε τη βούλησή του και λόγω του σεβασμού του και της εκτίμησής του προς πρόεδρο μας δήλωσε χωρίς να το σκεφτεί ότι «οι κυρώσεις CAATSA δεν πρέπει να υπάρχουν μεταξύ μας, πρέπει να αρθούν» και έδωσε τη σχετική εντολή στη δική του γραφειοκρατία», δήλωσε σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Τούκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Ο Φιντάν σημείωσε επίσης ότι «η Αμερική έχει τη βούληση να λύσει αυτό το θέμα. Υπάρχουν οδηγίες που δόθηκαν από τον κ. Τραμπ για αυτό το θέμα, υπάρχει μια βούληση που έχει εκφράσει. Αυτό το ζήτημα παρακολουθείται, το παρακολουθούμε. Αν θέλει ο Θεός, θα το λύσουμε το συντομότερο δυνατό».

Όταν η παρουσιάστρια ύστερα ρώτησε αν τότε η Τουρκία θα λάβει σύντομα τα F-35, ο Φαντάν απάντησε: «Αν θέλει ο Θεός, θα το λύσουμε το συντομότερο δυνατό».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι «τώρα, υπάρχουν ορισμένα έργα για τη χρήση του μηχανισμού SAFE των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν τρία μικτά στάδια. Είμαστε υποψήφια χώρα. Υπάρχουν διατάξεις για τις υποψήφιες χώρες, η κατάσταση για τις χώρες με συμφωνία ασφαλείας που έχει συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός αυτής είναι διαφορετική, και η κατάσταση για τις χώρες που παραμένουν στον εξωτερικό κύκλο είναι διαφορετική. Δεδομένου ότι είμαστε υποψήφια χώρα, υπάρχει ένα σύνολο κανόνων που έχει αναπτυχθεί για τις υποψήφιες χώρες. Εδώ, για τη χρήση των πόρων, ειδικά αν έρχεστε απευθείας από έξω για να τους χρησιμοποιήσετε, απαιτείται η συναίνεση ορισμένων χωρών. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ορισμένα προβλήματα για την Τουρκία. Γιατί; Λόγω της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς (Κυπριακή Δημοκρατία). Αλλά η χρήση του υπόλοιπου ταμείου των 800 δισ. και, από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη δημιουργία εταιρειών και συνεργασιών από τις εταιρείες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε από αυτά τα κεφάλαια, όπως απαιτείται».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε: «Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τα ίσα, κυρίαρχα και υπαρξιακά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουν να υποβιβαστούν σε δεύτερης κατηγορίας καθεστώς στο νησί, και ως εγγυήτρια χώρα, ούτε εμείς θα το επιτρέψουμε. Ή υπάρχει ισότιμα, ή όχι. Η λύση των δύο κρατών που ορίζουμε σήμερα, η οποία βασίζεται στην ανεξαρτησία (κυριαρχία) της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, είναι η καλύτερη δομή που εγγυάται την ισότητα και των δύο πλευρών και δεν προκαλεί προβλήματα. Κατά τα άλλα, όμως, το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δεν το υιοθετεί αυτό, λόγω της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας, και δίνοντας την εντύπωση, την ψευδαίσθηση, ότι είναι ανοιχτοί σε μια άλλη λύση, είναι στην πραγματικότητα μια ιστορική παρανόηση. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας εδώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.