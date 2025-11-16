Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αφέθηκε ελεύθερος ο Γάλλος Καμίλο Κάστρο από τις αρχές της Βενεζουέλας

«Ο Καμίλο Κάστρο είναι ελεύθερος. Συμμερίζομαι την ανακούφιση της οικογένειάς του και ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για την απελευθέρωσή του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος για τον 41χρονο

Γαλλία

Ο Γάλλος Καμίλο Κάστρο, ο οποίος κρατείτο στη Βενεζουέλα από τα τέλη Ιουνίου, αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Καμίλο Κάστρο είναι ελεύθερος. Συμμερίζομαι την ανακούφιση της οικογένειάς του και ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για την απελευθέρωσή του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος για τον 41χρονο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 26 Ιουνίου σε συνοριακό πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Κολομβίας, όπου διαμένει, και ο οποίος κρατείτο από τις αρχές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με έρευνες της οικογένειάς του και της ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark