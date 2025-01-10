Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα πως θα πρέπει να δοθεί στη νέα συριακή διοίκηση μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει την παρουσία Κούρδων μαχητών στη χώρα, και επανέλαβε πως ο τουρκικός στρατός θα αναλάβει δράση αν δεν το κάνει.

Μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο μήνα από τους αντάρτες -ορισμένοι από τους οποίους υποστηρίζονταν επί χρόνια από την Τουρκία- η Άγκυρα έχει πει κατ΄ επανάληψη πως η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) πρέπει να διαλυθεί, να καταθέσει τα όπλα, και οι ξένοι μαχητές της να φύγουν από τη Συρία.

«Βλέπουμε πως υπάρχει μια ατζέντα στη νέα διοίκηση να τελειώσει την κατοχή και τον τρόμο που έχουν δημιουργήσει οι YPG στην περιοχή», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κωνσταντινούπολη.

«Πιστεύουμε πως πρέπει να τους δοθεί μια ευκαιρία να το διαπιστώσουν αυτό. Περιμένουμε για αυτό τώρα», είπε, χωρίς να αναφέρει πόσο θα περιμένει η Τουρκία.

Η Άγκυρα έχει απειλήσει ότι θα εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, που ελέγχουν τη βορειοανατολική Συρία, αν οι αξιώσεις της δεν ικανοποιηθούν.

Η Τουρκία θεωρεί πως οι YPG, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος των συμμάχων των ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), συνιστούν τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με τους μαχητές που πραγματοποιούν αντάρτικο εδώ και δεκαετίες εναντίον του τουρκικού κράτους. Η Ουάσινγκτον θεωρεί πως είναι κρίσιμοι σύμμαχοι στη μάχη κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο Φιντάν είπε πως δεν περιμένει να υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στη Συρία παρά την υποστήριξή τους για τις YPG, παρότι αυτό είναι ένα θέμα για την επερχόμενη διοίκηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Άγκυρα, είπε, επανεξετάζει την παρουσία της σε τμήματα της βόρειας Συρίας όπου ελέγχει έδαφος αφού πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις περνώντας τα σύνορα εναντίον των YPG.

«Είμαστε σε μια νέα περίοδο... (και) η παρουσία μας εκεί θα πρέπει, Θεού θέλοντος, να εξελιχθεί σε μια διαφορετική διάσταση αν όλα πάνε καλά», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της Ρωσίας στη Συρία και το μέλλον των στρατιωτικών βάσεών της στην παράκτια Συρία, ο Φιντάν είπε πως πιστεύει ότι η Μόσχα έλαβε μια «πολύ λογική απόφαση» διακόπτοντας την υποστήριξή της για τον Άσαντ, ενώ οι αντάρτες προέλαυναν προς τη Δαμασκό.

Το μέλλον της αεροπορικής και της ναυτικής βάσης της εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με τη νέα συριακή διοίκηση, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

