Φιντάν: Δεν θα διστάσουμε να πολεμήσουμε κατά των Κούρδων στη Συρία

«Πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα διστάσουμε να πολεμήσουμε» ήταν η απάντηση που έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ερωτηθείς αν η χώρα του θα προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία κατά των Κούρδων, μαχητών παρά τις αντιρρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε δε τον Αλ Τζολάνι «ορθολογικό και στιβαρό ηγέτη»

Η συνέντευξη του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στο CNN Turk ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στις εξελίξεις στη Συρία και ο ίδιος έστειλε μήνυμα ότι η κουρδική πολιτοφυλακή YPG στην de facto αυτόνομη κουρδική περιοχή στη βορειοανατολική Συρία θα πρέπει να διαλυθεί, τα στελέχη που προέρχονται από την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας να εγκαταλείψουν της Συρία και τα ένοπλα μέλη της που κατάγονται από τη Συρία να ενταχθούν στις δομές της χώρας.

Στην ερώτηση αν «θα πραγματοποιήσει η Τουρκία στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία παρά τις ΗΠΑ;», ο Χακάν Φιντάν απάντησε: «Το τελεσίγραφο που τους δώσαμε είναι ξεκάθαρο. Τους δώσαμε τελεσίγραφο μέσω των Αμερικανών και μέσω του Τύπου. Σε ποιον; Στο YPG. Οι διεθνείς μαχητές της τρομοκρατίας, όσοι προέρχονται από την Τουρκία, το Ιράν και το Ιράκ, πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα. Τα στελέχη του PKK πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν βλέπουμε καμία προετοιμασία ή πρόθεση γι' αυτό. Και περιμένουμε.

Όταν μιλάμε για τελεσίγραφα ή για όρους, το λέμε για τον εξής λόγο: Αν δεν θέλετε στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, ούτε από εμάς ούτε από τη νέα κυβέρνηση στη Συρία, οι προϋποθέσεις για αυτό είναι σαφείς. Θέτουμε αυτούς τους όρους με πολύ απλό, στθερό τρόπο, χωρίς να τους κρύβουμε από τίποτα και από κανέναν. Ποιοι είναι οι όροι μας; Οι διεθνείς τρομοκράτες από άλλες χώρες να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το διοικητικό προσωπικό του PKK να εγκαταλείψει τη χώρα. Τα ανώτερα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης να εγκαταλείψουν τη Συρία. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έχουμε τα ονόματά τους. Τα υπόλοιπα στελέχη πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους και να ενταχθούν στο νέο σύστημα. Αυτή είναι μια αναίμακτη, χωρίς προβλήματα μετάβαση. Από την άλλη πλευρά, οι αγαπητοί Κούρδοι της Συρίας που δεν είναι μέλη του PKK θα πρέπει να συμμετάσχουν και να ζήσουν σε μια κανονική ζωή χωρίς φόβο για τη ζωή και την περιουσία τους. Εξάλλου και η νέα συριακή κυβέρνηση μας δίνει και τις εγγυήσεις για αυτό. Διότι αυτές είναι μεταξύ των δικών μας όρων».

«Αναμένουμε από τη νέα κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα»

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ότι η Τουρκία εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. «Τώρα, με τη νέα πραγματικότητα, συνεχίζουμε την πορεία μας με διαφορετικά σενάρια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το ακόλουθο: Τώρα, η νέα κυβέρνηση στη Συρία πρέπει να αναλάβει την κυριότητα αυτού του προβλήματος και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την εθνική ακεραιότητα και την περιφερειακή ενότητα της χώρας της. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Θα το κάνει, οι συνομιλιες συνεχίζονται. Αναμένουμε ότι θα γίνουν κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι απαραίτητο να δώσουμε λίγο χρόνο, ένα διάστημα» τόνισε.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι ο λόγος της Τουρκίας είναι αποτελεσματικός, «επειδή είμαστε αποτρεπτικός παράγοντας, επειδή έχουμε δύναμη, με άλλα λόγια, όταν χρειαστεί, όταν στήνονται κόλπα εναντίον μας, έχουμε τα μέσα να αντιδράσουμε. Έχουμε και τη σοφία. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα διστάσουμε να πολεμήσουμε».

Ερωτηθείς σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ που κατέστρεψε τις στρατιωτικές υποδομές της Συρίας και εάν η το νέο καθεστώς της Δαμασκού έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τον αφοπλισμό των Κούρδων, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι «το Ισραήλ στην πραγματικότητα δεν άγγιξε τη στρατιωτική ικανότητά τους, αλλά την ικανότητα του προηγούμενου καθεστώτος. Κατέστρεψε τις βάσεις όπου βρίσκονταν τα βαρέα όπλα και τα τεχνικά μέσα του τακτικού στρατού. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία απώλεια ικανότητας για τα δικά τους ελαφριά όπλα».

«Ορθολογικός και στιβαρός ηγέτης» ο Αλ Τζολάνι

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τον de facto ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα ('Αμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι) ένα ορθολογικό και στιβαρό ηγέτη που έχει επίγνωση τόσο της ευθύνης του, όσο και των προσδοκιών της περιοχής από αυτόν. «Έχω ελπίδες» ήταν το σχόλιο του.

Για τη συνομιλία μαζί του στη Δαμασκό, λίγες μόλις ημέρες μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ 'Ασαντ, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η συνάντηση ήταν μακρά. Συγκεκριμένα περιέγραψε τη συνάντσή του με τον Αλ Σάρα ως εξής: «Συζητήσαμε κάθε θέμα. Τι πρέπει να γίνει στη Συρία, ποιες είναι οι συστάσεις της Τουρκίας. Είχα έναν μαραθώνιο διπλωματίας με τη διεθνή κοινότητα πριν πάω εκεί. Είπαμε ας αποφασίσουμε μεταξύ μας τι θέλουμε, χωρίς να κρίνουμε τη νέα κυβέρνηση και ας πάμε. Αυτή ήταν η σύστασή μας. Είχαμε βασικά ζητήματα όπως να πάψει η Συρία να αποτελεί απειλή για τους γείτονές της, η προστασίας της ζωής των μειονοτήτων και η εδαφική ακεραιότητα. Αρχικά, όταν ξέσπασε η κρίση, όλοι εξεπλάγησαν. Ως Τουρκία, προτείναμε μία ρητορική που όλοι θα αποδέχονταν. Όλοι την αποδέχθηκαν. Τα εξηγήσαμε αυτά και στον Αλ Σάρα. Είπε ότι συμφωνεί και δεν έχει αντίρρηση».

«Είχαμε δύο ζητήματα: Την κατάσταση των αδελφών μας στη Συρία και τον τερματισμό της παρουσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK» συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός.

Ο Χακάν Φιντάν απέρριψε, τέλος, τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία διεκδικεί ρόλο «μεγάλου αδελφού» στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ισότιμες και αδελφικές σχέσεις. «Το συριακό έθνος είναι ένα ευγενές έθνος, ένα ικανό έθνος, και έχει υποστεί κάποιες συνέπειες λόγω κακοδιοίκησης και ιμπεριαλιστικών παιχνιδιών. Καθήκον μας είναι να τους βοηθήσουμε. Είμαστε ενάντια στην ιδέα της κυριαρχίας. Μπορούμε να έχουμε επιρροή, μπορούν να μας έχουν ως παράδειγμα. Αλλά η κουλτούρα της κυριαρχίας είναι πραγματικά θανατηφόρος για την περιοχή μας» υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.