Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε σήμερα, Παρασκευή, την Ουκρανία να αποδεχτεί τις εδαφικές απώλειες που προτείνει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για χάρη της ειρήνης, ανήμερα της συνάντησης του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πράγματι, ορισμένες επιλογές, ορισμένες αποφάσεις είναι πολύ δύσκολες για την Ουκρανία. Αλλά για να αποφευχθούν πιο σοβαρές απώλειες πρέπει να γίνει μια επιλογή. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο για αυτούς. Το εδαφικό ζήτημα ιδιαιτέρως είναι απίστευτα περίπλοκο», είπε ο κ. Φιντάν στο CNN Turk.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει το Κίεβο στη λήψη αποφάσεων.

Σήμερα, Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν, όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο.

Προειδοποίηση για επιθέσεις

Παράλληλα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είπε σήμερα ότι η Τουρκία εξέδωσε προειδοποιήσεις σχετικά με επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της.

«Πρόσφατα εκδώσαμε και συνεχίζουμε να εκδίδουμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις προς όλα τα μέρη για να σταματήσουν οι επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των τουρκικών χωρικών υδάτων και των κρίσιμων υποδομών, διεξάγοντας αναγνωριστικές περιπολίες και επιτήρηση με την Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό», δήλωσε ο κ. Γκιουλέρ, μιλώντας στο κοινοβούλιο σε συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού του υπουργείου του.

Και πρόσθεσε: «Πράγματι, η Τουρκία είναι βασικός παράγοντας στην εδραίωση ισορροπίας, σταθερότητας και ειρήνης στη Μαύρη Θάλασσα».

