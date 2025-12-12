Οι κάτοικοι της βορειοδυτικής ακτής των ΗΠΑ και του δυτικού Καναδά βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς πλημμύρες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση πολλών ποταμών και παραποτάμων, σημειώνει το ΒΒC.

Το Εθνικό Κέντρο Υδάτων ανέφερε σοβαρές πλημμύρες κατά μήκος των ποταμών Skagit και Snohomish στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα.

Rescue crews use inflatable boats to evacuate residents from flooded streets in Washington state as heavy rains hit the region pic.twitter.com/UK2UGJiq0S — Reuters (@Reuters) December 12, 2025

Στον Καναδά, οι κύριες οδοί προς το Βανκούβερ έχουν κλείσει λόγω πλημμυρών, συντριμμιών και κινδύνου χιονοστιβάδων.

Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για χιλιάδες ανθρώπους στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται περισσότερες βροχές.

Σε συναγερμό η Ουάσινγκτον

Οι ποταμοί στη δυτική Ουάσινγκτον ξεχείλισαν και πλημμύρισαν πόλεις και σπίτια. Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν, καθώς η στάθμη του νερού έφτασε τα 4,5 μέτρα στο Σούμας.

STAY PREPARED: National Guardsmen in Skagit County, Washington, are doing what they can to support first responders as they fill sandbags to help slow flooding in affected areas. Due to the atmospheric river, parts of the state have been dealing with minor flooding as of late. pic.twitter.com/VZnbTyriqA — FOX Weather (@foxweather) December 12, 2025

Περίπου 100.000 άνθρωποι στην Ουάσινγκτον αντιμετωπίζουν πιθανές εκκενώσεις καθώς αυξάνεται ο πλημμυρικός κίνδυνος. Πολλοί βρίσκονται στην κομητεία Σκάγκιτ, όπου έχει διαταχθεί η εκκένωση ολόκληρης της περιοχής, καθώς η στάθμη των υδάτων σε τμήμα του ομώνυμου ποταμού της έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αναφέρει το CNN.

