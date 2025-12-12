Λογαριασμός
Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ουάσινγκτον - Εκκενώσεις περιοχών, δεκάδες διασώσεις (βίντεο)

Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για χιλιάδες ανθρώπους στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται περισσότερες βροχές

Ουάσινγκτον

Οι κάτοικοι της βορειοδυτικής ακτής των ΗΠΑ και του δυτικού Καναδά βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς πλημμύρες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση πολλών ποταμών και παραποτάμων, σημειώνει το ΒΒC.

Το Εθνικό Κέντρο Υδάτων ανέφερε σοβαρές πλημμύρες κατά μήκος των ποταμών Skagit και Snohomish στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα.

Στον Καναδά, οι κύριες οδοί προς το Βανκούβερ έχουν κλείσει λόγω πλημμυρών, συντριμμιών και κινδύνου χιονοστιβάδων.

Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για χιλιάδες ανθρώπους στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται περισσότερες βροχές.

Ουάσινγκτον

Σε συναγερμό η Ουάσινγκτον

Οι ποταμοί στη δυτική Ουάσινγκτον ξεχείλισαν και πλημμύρισαν πόλεις και σπίτια. Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν, καθώς η στάθμη του νερού έφτασε τα 4,5 μέτρα στο Σούμας.

Περίπου 100.000 άνθρωποι στην Ουάσινγκτον αντιμετωπίζουν πιθανές εκκενώσεις καθώς αυξάνεται ο πλημμυρικός κίνδυνος. Πολλοί βρίσκονται στην κομητεία Σκάγκιτ, όπου έχει διαταχθεί η εκκένωση ολόκληρης της περιοχής, καθώς η στάθμη των υδάτων σε τμήμα του ομώνυμου ποταμού της έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αναφέρει το CNN.

Ουάσινγκτον

