Πούτιν: Εξήρε τις σχέσεις Ρωσίας - Τουρκμενιστάν

Ένα διεθνές φόρουμ για τον εορτασμό της 30ής επετείου της ανεξαρτησίας του Τουρκμενιστάν άνοιξε τις πύλες του στην πρωτεύουσα Ασγκαμπάτ την Παρασκευή.

Στο φόρουμ παρευρέθηκαν προσωπικότητες, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ιρακινός πρόεδρος Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ και άλλοι ξένοι ηγέτες.

Ο Πούτιν μίλησε στο φόρουμ και εξήρε το σχέδιο της Διακήρυξης του Ασγκαμπάτ, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει το βασικό τελικό έγγραφο του φόρουμ, σημειώνει το Associated Press.

«Αυτά περιλαμβάνουν τη δέσμευση για ειρηνικές σχέσεις και μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εθνών και των λαών να ακολουθούν τα δικά τους μοντέλα ανάπτυξης και προόδου, τις δικές τους κοσμοθεωρίες, παραδόσεις και θρησκείες», είπε.

Ο Πούτιν εξήρε επίσης τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και του Τουρκμενιστάν.

«Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το σχέδιο της Διακήρυξης του Ασγκαμπάτ, που εκπόνησαν οι Τούρκοι συνάδελφοί μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα της κοινής μας εργασίας κατά τη διάρκεια αυτού του φόρουμ. Η Ρωσία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα αυτό το έγγραφο και τη σταθερή δέσμευσή του στις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές περιλαμβάνουν τη δέσμευση για ειρηνικές σχέσεις και μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εθνών και των λαών να ακολουθούν τα δικά τους μοντέλα ανάπτυξης και προόδου, τις δικές τους κοσμοθεωρίες, παραδόσεις και θρησκείες», ανέφερε.

«Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις (μεταξύ Ρωσίας και Τουρκμενιστάν) επεκτείνονται. Ο εμπορικός κύκλος εργασιών έχει ήδη αυξηθεί κατά 35% τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό ολόκληρου του προηγούμενου έτους. Οι ρωσικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν νέα επενδυτικά έργα στην τουρκμενική αγορά. Η συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και σε άλλους τομείς ενισχύεται. Με την ενεργό συμμετοχή της Ρωσίας και του Τουρκμενιστάν, υλοποιούνται πολυμερείς οικονομικές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων στην Κασπία Θάλασσα και την Κεντρική Ασία», επεσήμανε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.