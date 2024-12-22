Η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία πέρασε όλη την ενήλικη ζωή της δουλεύοντας για τον πατέρα της, αποχώρησε από την πολιτική τον Ιανουάριο του 2021, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στην καριέρα της. Τα τελευταία χρόνια, είχε βασικούς ρόλους στην αυτοκρατορία ακινήτων του πατέρα της, στην τηλεοπτική του εκπομπή και στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ υπηρέτησε και ως ανώτερη σύμβουλος στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, μετά την προεδρία του πατέρα της, έκανε σαφές το 2022 ότι θα έδινε προτεραιότητα στην οικογένειά της αντί για τη δημόσια ζωή, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί ξανά στην πολιτική. Αυτή η απόφαση ήρθε μετά από μια ταραχώδη περίοδο στην Ουάσινγκτον, όπου αντιμετώπισε συνεχείς επικρίσεις για τις πολιτικές του πατέρα της, δυσκολεύτηκε με τεταμένες σχέσεις στους κοινωνικούς της κύκλους και έκλεισε την επώνυμη γραμμή ρούχων της λόγω ηθικών ανησυχιών.

Η Ιβάνκα, μαζί με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ζει τώρα στο Μαϊάμι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και έχει υιοθετήσει έναν πιο ιδιωτικό τρόπο ζωής. Παρά την αποχώρησή της από την επίσημη πολιτική, παραμένει κοντά στον πατέρα της, με πηγές να αναφέρουν ότι εξακολουθεί να του παρέχει άτυπη συμβουλές. Περιέγραψε τον πολιτικό κόσμο ως «σκοτεινό» και «αρνητικό», κάτι που, κατά τη γνώμη της, έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία της για μια ήρεμη και οικογενειακή ζωή.

Η δουλειά της στον Λευκό Οίκο, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η οικογενειακή άδεια μετ' αποδοχών Οικογενειακή άδεια μετ' αποδοχών, άφησε σημαντικό αντίκτυπο, κυρίως στο να αλλάξουν οι Ρεπουμπλικάνοι απόψεις για πολιτικές όπως η οικογενειακή άδεια μετ' αποδοχών και η φορολογική ελάφρυνση για τις εργαζόμενες οικογένειες. Ωστόσο, ο ρόλος της στο μέλλον θα παραμείνει πιθανότατα στο παρασκήνιο, με πηγές να αναφέρουν ότι η επιρροή της, αν υπάρχει, κατά τη δεύτερη θητεία του πατέρα της, θα παραμείνει διακριτική και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, επίσης, αποφάσισε να μην αναλάβει επίσημο ρόλο στην επερχόμενη κυβέρνηση, αλλά αναμένεται να παραμείνει ως σύμβουλος-κλειδί, ιδιαίτερα σε θέματα της Μέσης Ανατολής, αξιοποιώντας τις σχέσεις του στην περιοχή. Επίσης, ο πατέρας του Τζάρεντ, Τσαρλς Κούσνερ, έχει διοριστεί πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη επιρροή της οικογένειας Κούσνερ στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Από «ακόλουθος του θρόνου» στο Ζίου ζίτσου

Στο τέλος της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ υιοθέτησε μια πιο επιθετική στάση, ευθυγραμμιζόμενη με τον πατέρα της και εκφράζοντας σφοδρή αντίθεση στα δικαιώματα άμβλωσης. Εκείνη την περίοδο, πολλοί προέβλεπαν μια μελλοντική πολιτική καριέρα για αυτήν, με κάποιους να τη θεωρούν την "επιλαχούσα". Ωστόσο, μετά την πρώτη θητεία, η οικογένεια εγκατέλειψε την Ουάσινγκτον για τη Φλόριντα, και η Ιβάνκα απομακρύνθηκε από την πολιτική, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και σε μια ιδιωτική ζωή.

Η απόφασή της επηρεάστηκε από προσωπικές δυσκολίες, όπως ο αιφνίδιος θάνατος της μητέρας της, Ιβάνα, το 2022, και η φροντίδα της 98χρονης γιαγιάς της. Ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, αντιμετώπισε, επίσης, προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο του θυρεοειδούς. Κατοικώντας στο Μαϊάμι, η Ιβάνκα υιοθέτησε έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, επικεντρωμένη στα παιδιά της, σε νέα χόμπι όπως το Ζίου ζίτσου, η κηπουρική, το σέρφινγκ και το πόλο, και βρήκε γαλήνη μακριά από την πολιτική. Εξήγησε ότι η απόφασή της να απέχει από την πολιτική βασίζεται στην ανάγκη να είναι μητέρα και να μη θυσιάσει τις ανάγκες των παιδιών της σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους.

Η οικογένεια είναι αυτή που έχει προτεραιότητα

Η Ιβάνκα Τραμπ επέστρεψε για λίγο στη δημόσια ζωή το 2023 για να καταθέσει στη δίκη κατά του πατέρα της στη Νέα Υόρκη, εξηγώντας τον ρόλο της στην εξασφάλιση δανείων για τις αγορές του Ντόναλντ Τραμπ, το θέρετρο Doral στη Φλόριντα και το παλιό κτίριο ταχυδρομείου στην Ουάσινγκτον. Ενώ ο πατέρας της αντιμετώπισε δίκη για τη δωροδοκία της Στόρμι Ντάνιελς με σκοπό εκείνη να διατηρήσει τη σιωπή της αναφορικά με τον βιασμό της από τον Τραμπ, η Ιβάνκα απουσίαζε από το δικαστήριο, αλλά αργότερα επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη για να τον υποστηρίξει μετά την καταδίκη του για πλαστογραφία εμπορικών εγγράφων. Παρ' όλα αυτά, παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι αδερφοί της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, αγκάλιασαν πλήρως το πολιτικό κίνημα του πατέρα τους, ενώ η γυναίκα του Έρικ, Λάρα Τραμπ, έγινε σημαντική εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μετά τις εκλογές, η Λάρα σκέφτηκε να θέσει υποψηφιότητα για την έδρα της Γερουσίας στη Φλόριντα, αλλά αποσύρθηκε από την κούρσα τον Δεκέμβριο.

Πρόβλεψη τετραετίας

Η Ιβάνκα Τραμπ έχει κλείσει την πόρτα σε μια επιστροφή στην πολιτική για τώρα, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει την επιρροή της με νέους τρόπους, κυρίως στον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Επικεντρώνεται στην ανασφάλεια τροφίμων, την υποστήριξη των αγροτών και την ανακούφιση από καταστροφές, έχοντας προσφέρει εθελοντικά βοήθεια σε θύματα φυσικών καταστροφών, πρόσφυγες από την Ουκρανία και σε μία τράπεζα αγνών τροφίμων. Μια πηγή κοντά της ανέφερε ότι προτιμά να έχει προσωπική επιρροή στην κοινότητά της, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

Η Ιβάνκα έχει επιστρέψει, επίσης, στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, δουλεύοντας σε πολυτελή έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός αμφιλεγόμενου νησιού 1.400 στρεμμάτων στην Αλβανία. Επίσης, επενδύει «σιωπηλά» σε τομείς που την ενδιαφέρουν προσωπικά. Ενώ μοιράζεται συχνά τη δουλειά της στον τομέα του εθελοντισμού στα κοινωνικά μέσα, ειδικοί σημειώνουν ότι είναι προσεκτική με την εικόνα της, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ σοβαρότητας και ανάπτυξης της φήμης της.

Πηγή: skai.gr

