Να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029 σχεδιάζει η κυβέρνηση της Φινλανδίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από μια πιο επιθετική Ρωσία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέτρι Όρπο.

Παράλληλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο στο Ελσίνκι την Τρίτη, υποστήριξε ότι σχεδιάζει επίσης να αποσυρθεί η χώρα του από τη Σύμβαση της Οτάβα, η οποία απαγορεύει τις νάρκες ξηράς κατά προσωπικού.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τους γείτονες της Φινλανδίας, με τη Σουηδία - το νεότερο μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου - να αποκαλύπτει την περασμένη εβδομάδα σχέδια να δαπανήσει επιπλέον 30 δισ. δολάρια στις ένοπλες δυνάμεις της την επόμενη δεκαετία.

«Ως μέλος του ΝΑΤΟ, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους συμμάχους μας», δήλωσε ο Όρπο. «Με αυτές τις αποφάσεις, ενισχύουμε την ασφάλεια της Φινλανδίας και του φινλανδικού λαού για το μέλλον».

Τον περασμένο μήνα, τα τρία κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία έκαναν ένα βήμα προς την επανεισαγωγή ναρκών ξηράς κατά προσωπικού για καλύτερη προστασία έναντι μιας πιθανής απειλής από τη Ρωσία, με τους υπουργούς Άμυνας των τεσσάρων χωρών να συνιστούν απόσυρση από τη Σύμβαση της Οτάβα. Ωστόσο, η Νορβηγία, η οποία μοιράζεται επίσης σύνορα με τη Ρωσία στον μακρινό Βορρά, δεν σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη συνθήκη και «λυπάται για την απόφαση» των γειτόνων της, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τόρε Σάντβικ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Η υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας Riikka Purra δήλωσε ότι ο στόχος των αμυντικών δαπανών θα απαιτήσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του στρατιωτικού προϋπολογισμού, όπως είπε μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Μεταξύ των δαπανών θα είναι η ανανέωση των χερσαίων δυνάμεων της Φινλανδίας καθώς επίσης και σε μέτρα που «χτίζουν την ικανότητα του αμυντικού συστήματος να διατηρήσει μακροχρόνιες μάχες», είπε η κυβέρνηση.

Η Φινλανδία είπε ότι οι αμυντικές δυνάμεις δεν θα αναπτύξουν νάρκες υπό κανονικές συνθήκες και ότι η αποχώρηση από τη Σύμβαση της Οτάβα θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά την παράδοση του εγγράφου αποχώρησης στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

