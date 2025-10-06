Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο θα επισκεφθούν την Ουάσινγκτον στις 9 και 10 Οκτωβρίου όπου θα έχουν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική κυβέρνηση.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Φινλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών, στην εμπορική και οικονομική συνεργασία καθώς και στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, πρόσθεσε το Ελσίνκι.

Πηγή: skai.gr

