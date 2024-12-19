Λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες συγκρούστηκε σήμερα με επιβατικό βαν κοντά στο Ροβανιέμι, στη βόρεια Φινλανδία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 37 να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση YLE.

Εκπρόσωπος του περιφερειακού κέντρου άμεσης βοήθειας επιβεβαίωσε πως στο λεωφορείο επέβαιναν ξένοι τουρίστες, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει τις εθνικότητές τους.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά περίπου 25 χιλιόμετρα έξω από το Ροβανιέμι. Η ορατότητα στην περιοχή ήταν περιορισμένη εξαιτίας πυκνής χιονόπτωσης, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Το Ροβανιέμι αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ιδίως αυτήν την εποχή, αφού στα περίχωρά του βρίσκεται το περίφημο «χωριό του Άγιου Βασίλη».

Πηγή: skai.gr

