DW: Η Ζιζέλ Πελικό νίκησε τους βιαστές της

Αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που βλέπουν το επόμενο πρωί οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι συγγενείς και οι κατηγορούμενοι στη δίκη της υπόθεσης της Ζιζέλ Πελικό. Στις 07:00 το πρωί ο ήλιος δεν έχει καλά-καλά ανατείλει ακόμη, κι όμως ήδη έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη ουρά μπροστά από το κτήριο του δικαστηρίου.



Τους τελευταίους μήνες η υπόθεση Πελικό συγκλόνισε όχι μόνο τη γαλλική κοινωνία, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς έγινε γνωστό πως επί δεκαετίες ο Ντομινίκ Πελικό, σύζυγος της Ζιζέλ, νάρκωνε τη γυναίκα του και τη βίαζε συστηματικά, καλώντας μάλιστα και αγνώστους που γνώριζε στο διαδίκτυο να τη βιάσουν και εκείνοι – εν τέλει του καταλογίστηκαν περισσότερες από 200 περιπτώσεις οργανωμένων βιασμών.

«Χριστούγεννα στη φυλακή»

Όποιος βρέθηκε στο δικαστήριο ή είδε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μπορούσε να διαπιστώσει αμέσως ποιοι ήταν οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Όχι μονάχα επειδή ξεχώριζαν στην προσπάθειά τους να κρύψουν την ταυτότητά τους με μάσκες και κουκούλες, αλλά και επειδή οι ακτιβίστριες τους φώναζαν κατά την άφιξή τους «Βιαστές, σας βλέπουμε!», κρατώντας πλακάτ που έγραφαν για παράδειγμα «Χριστούγεννα στη φυλακή».



Έπειτα από μόλις 60 λεπτά η απόφαση του δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη: ο Ντομινίκ Πελικό και οι δεκάδες άλλοι βιαστές θα περάσουν πράγματι τα φετινά αλλά και πολλά επόμενα Χριστούγεννα στη φυλακή.



Ο Ντομινίκ φοράει ένα γκρίζο σακάκι κοιτάζοντας με το βλέμμα ανέκφραστο. Κάποια στιγμή χαμηλώνει το βλέμμα και σκουπίζει ένα δάκρυ.



Στις 09:45 ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ροζέρ Αρατά είναι έτοιμος να ανακοινώσει τις 51 αποφάσεις που έλαβε το δικαστήριο. Πρώτη κατά σειρά είναι η καταδίκη του Ντομινίκ Πελικό.

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες

«Το ποινικό δικαστήριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία πως είστε ένοχος για τον βαρύτατο βιασμό της κυρίας Ζιζέλ Πελικό», λέει ο Αρατά.



Ο Ντομινίκ Πελικό κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες: πως σκοπίμως νάρκωνε τη γυναίκα του, πως κατέγραφε τα εγκλήματά του και πως τραβούσε πορνογραφικές φωτογραφίες της κόρης του, Καρολίν, χωρίς τη συγκατάθεσή της.



Μέσα στην επόμενη ώρα η Ζιζέλ Πελικό άκουσε δεκάδες φορές τη φράση «είστε ένοχος για τον βαρύτατο βιασμό». Κατά το πρώτο μισάωρο ο δικαστής Αρατά ανακοίνωσε πως όλοι οι κατηγορούμενοι άντρες κρίθηκαν ένοχοι, ενώ κατά το δεύτερο μισάωρο προχώρησε στην ανακοίνωση των ποινών τους.



Οι κατηγορούμενοι σηκώνονται ο ένας μετά τον άλλον για να ακούσουν τις σε βάρος τους αποφάσεις. Κάποιοι δείχνουν εντελώς ατάραχοι, άλλοι μένουν με το βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι ή στο πάτωμα.



Κανένας από τους 51 άντρες, οι 30 εκ των οποίων παραδέχτηκαν την ενοχή τους, δεν τη γλιτώνει. Στους καταδικασθέντες επιβάλλονται στερητικές της ελευθερίας ποινές διάρκειας 3 έως 15 ετών, ενώ δύο κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε φυλάκιση με αναστολή. Τώρα όσοι θέλουν μπορούν να ασκήσουν έφεση.



Αρκετοί από τους ακτιβιστές που περιμένουν έξω από το δικαστήριο θεωρούν πως θα έπρεπε να επιβληθεί σε όλους κάθειρξη 20 ετών. «Οι ποινές δεν επαρκούν», δηλώνει ο ακτιβιστής Ζαν Μπαπτίστ Ρεντέ. Στον Ντομινίκ Πελικό επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών – «και όλοι όσοι βίασαν την κυρία Ζιζέλ Πελικό θα έπρεπε να καταδικαστούν επίσης με 20ετή κάθειρξη».

«Όλα ήταν μέρος ενός παιχνιδιού»

Η Ζιζέλ Πελικό ακούει με προσοχή την εκφώνηση των ποινών, ενίοτε ψιθυρίζοντας κάτι στον δικηγόρο της και κοιτάζοντας τους βιαστές της στα μάτια. Όλοι τους μοιάζουν εκ πρώτης όψης πέραν πάσης υποψίας, το στιλ ανθρώπου που θα χαρακτήριζε κανείς ως «απλούς άντρες».



Οι καταδικασθέντες είναι άντρες 26 έως 72 ετών, κηπουροί, δημοσιογράφοι, υδραυλικοί, πληροφορικοί. Κάποιοι από αυτούς είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά. Οι μητέρες τους εγκαταλείπουν κλαίγοντας την αίθουσα, τώρα που είναι πλέον σίγουρες για την ενοχή των παιδιών τους και ξέρουν πως πλέον θα τους επισκέπτονται στη φυλακή.



Ένας από τους καταδικασθέντες είναι και ο 43χρονος Σιμόν Μ., πρώην στρατιωτικός με κούρεμα undercut, τζιν παντελόνι και καφέ πλεκτή ζακέτα.



Ο Σιμόν ήταν γείτονας της οικογένειας Πελικό, τον οποίο ο Ντομινίκ προσκάλεσε κάποια στιγμή «για να του δείξει το προϊόν». Τον Νοέμβριο του 2018 ο Σιμόν και ο Ντομινίκ βίασαν μαζί τη Ζιζέλ Πελικό.



Όπως και πολλοί άλλοι από τους βιαστές, έτσι και ο Σιμόν επέμεινε για την αθωότητά του. Ο ίδιος πίστευε πως όλα ήταν μέρος ενός παιχνιδιού, στο οποίο η Ζιζέλ Πελικό – ξαπλωμένη αναίσθητη μπρούμυτα – προσποιούταν πως κοιμάται. Η μόνη στιγμή που ο Σιμόν υποψιάστηκε πως κάτι πάει λάθος ήταν όταν ο Ντομινίκ του ζήτησε να φύγει, επειδή η γυναίκα του θα ξυπνήσει σύντομα.



Ο Σιμόν δεν ζήτησε ποτέ τη συγκατάθεση της Ζιζέλ, επειδή «κάθε άντρας μπορεί να κάνει με τη γυναίκα του ό,τι θέλει» - μία δήλωση που επαναδιατύπωσε αργότερα κατά τη διάρκεια της κατ' αντιπαράθεση εξέτασής του. Το είχε θέσει λάθος: όπως είπε ο Σιμόν, ο άντρας δεν έχει το δικαίωμα να δέρνει τη γυναίκα του.



Με την περάτωση της δίκης η Ζιζέλ Πελικό τοποθετήθηκε ξανά δημοσίως: «Όταν αποφάσισα να ανοίξω τις πόρτες αυτής της δίκης για το ευρύ κοινό, ήθελα να μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση και η κοινωνία. Και αυτή είναι μία απόφαση για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

