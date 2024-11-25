Η Ρωσία στρατολογεί μισθοφόρους από την Υεμένη και τους αναπτύσσει στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία με την βοήθεια των ανταρτών Χούθι, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα Financial Times.

Κατά την εφημερίδα, που επικαλέστηκε πηγές της ενήμερες σχετικά και κάποιους από τους μαχητές, ο ρωσικός στρατός έστειλε «εκατοντάδες» Υεμενίτες στα μέτωπα αξιοποιώντας «σκιώδη επιχείρηση διακίνησης ανθρώπων».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Financial Times, κάποιοι από αυτούς έλαβαν υποσχέσεις πως θα τους δίνεται μισθός και θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη ρωσική υπηκοότητα, αλλά μετά την άφιξή τους στη Ρωσία εξαναγκάστηκαν να πάνε να πολεμήσουν χωρίς να εκπληρωθεί κανένας τέτοιος όρος.

Κατά το δημοσίευμα, τη στρατολόγηση στην Υεμένη φέρεται να οργανώνει εταιρεία συνδεόμενη με πολιτικό του κινήματος των Χούθι. Συμβόλαιο που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας υποδεικνύει πως η στρατολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από τον Ιούλιο.

Οι Financial Times υποστηρίζουν πως εξαιτίας των απωλειών της στην Ουκρανία, η Μόσχα τελευταία αναζητεί στρατιώτες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δυτικές πηγές, πρόσφατα στάλθηκαν να ενισχύσουν τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια Κουρσκ κάπου 10.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα.

Η συνεργασία αυτή, δήλωσε στην εφημερίδα μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος των ΗΠΑ, αποτελεί ένδειξη των ολοένα βαθύτερων σχέσεων του Κρεμλίνου και των Χούθι. Ρώσοι απεσταλμένοι ταξίδεψαν πρόσφατα στην Υεμένη για συνομιλίες.

Ο αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε πως αυτό ίσως σημάνει ότι οι Χούθι θα αποκτήσουν νέα όπλα, με τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν πολύ πιο αποτελεσματικά διερχόμενα πλοία στα ανοικτά των ακτών της χώρας, ενδεχόμενο κατ’ αυτόν πολύ ανησυχητικό.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις στα ανοικτά της Υεμένης εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τεράστιο πρόβλημα στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσια περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, εξωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό και κατόπιν, από τον Ιανουάριο, να αρχίσουν να πλήττουν θέσεις ή οπλικά συστήματα των Χούθι στην Υεμένη, σε επιχειρήσεις που ενίοτε διεξάγονται από κοινού με τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

