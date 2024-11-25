Λογαριασμός
Συντρίμμια από ουκρανικό drone προκάλεσαν πυρκαγιά στην Καλούγκα της Ρωσίας

Ο περιφερειάρχης διευκρίνισε πως δεν αναφέρθηκαν θύματα και ότι καταρρίφθηκαν τρία ουκρανικά drones.

Πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας

Τα συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Καλούγκα της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βλαντίσλαβ Σάψα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο περιφερειάρχης Σάψα διευκρίνισε πως δεν αναφέρθηκαν θύματα και ότι καταρρίφθηκαν τρία ουκρανικά drones. Δεν έκανε σαφές τι είδους εγκατάσταση έχει πάρει φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

