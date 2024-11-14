Λογαριασμός
Συναγερμός στις Φιλιππίνες: 5ος τυφώνας σε έναν μήνα - Πάνω από 24.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (Βίντεο)

Εκτός του υπερτυφώνα Ουσάτζι, αναμένεται να αντιμετωπίσει και έκτο αργότερα αυτήν την εβδομάδα - Οι προσπάθειες απομάκρυνσης ανθρώπων συνεχίζονται

Philippines

Οι Αρχές των Φιλιππίνων εξέδωσαν σήμερα εντολές εκκένωσης περιοχών σε βορειοανατολικές πόλεις ενόψει της άφιξης του υπερτυφώνα Ουσάτζι, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πέμπτο κατά σειρά τυφώνα σε έναν μήνα, ενώ αναμένεται να αντιμετωπίσει και έκτο αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Πάνω από 24.000 άνθρωποι στην επαρχία Καγκαγιάν απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν περιοχές λόγω προηγούμενων τυφώνων που πλημμύρισαν τις πόλεις τους. Οι προσπάθειες απομάκρυνσης ανθρώπων συνεχίζονται.

Ο Ουσάτζι, τοπικά γνωστός ως Όφελ, προβλέπεται να φτάσει στην ξηρά στην επαρχία αυτή σήμερα το απόγευμα.

«Περιμένουμε ότι ο ποταμός Καγκαγιάν θα υπερχειλίσει ξανά εξαιτίας των βροχών που θα φέρει ο Ουσάτζι», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου αντιμετώπισης καταστροφών της Καγκαγιάν, ο Ρουέλι Ράπσινγκ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κεντρικά και νότια τμήματα της Καγκαγιάν αντιμετωπίζουν μέτριες ως ισχυρές βροχές, ενώ άλλα τμήματα της επαρχίας αντιμετωπίζουν ισχυρούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 100 χιλιομέτρων την ώρα. Βασικές προμήθειες, όπως γεννήτριες, έχουν ήδη γίνει εν αναμονή διακοπών ρεύματος και των τηλεπικοινωνιών λόγω του Ουσάτζι.

Εξάλλου άλλη τροπική καταιγίδα, η Μαν-γι, πλησιάζει και προβλέπεται να πλήξει τις κεντρικές Φιλιππίνες το Σάββατο. Το υπουργείο Μεταφορών συνέστησε σήμερα σε οδηγία του να αποφεύγονται οι άσκοπες χερσαίες μετακινήσεις στις κεντρικές επαρχίες.

Περίπου 20 τροπικές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες κατά μέσον όρο ετησίως, φέρνοντας καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους και θανατηφόρες κατολισθήσεις.

Τον Οκτώβριο, η καταιγίδα Τράμι και ο τυφώνας Κονγκ-ρέι έπληξαν τη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων, στοιχίζοντας τη ζωή σε 159 ανθρώπους, ενώ 22 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

