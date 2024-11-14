Οι Αρχές των Φιλιππίνων εξέδωσαν σήμερα εντολές εκκένωσης περιοχών σε βορειοανατολικές πόλεις ενόψει της άφιξης του υπερτυφώνα Ουσάτζι, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πέμπτο κατά σειρά τυφώνα σε έναν μήνα, ενώ αναμένεται να αντιμετωπίσει και έκτο αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Πάνω από 24.000 άνθρωποι στην επαρχία Καγκαγιάν απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν περιοχές λόγω προηγούμενων τυφώνων που πλημμύρισαν τις πόλεις τους. Οι προσπάθειες απομάκρυνσης ανθρώπων συνεχίζονται.

Ο Ουσάτζι, τοπικά γνωστός ως Όφελ, προβλέπεται να φτάσει στην ξηρά στην επαρχία αυτή σήμερα το απόγευμα.

🌀TYPHOON USAGI LANDED IN THE PHILIPPINES



🇵🇭 #TyphoonUsagi, known locally in the Philippines as Super #TyphoonOfel, is currently impacting the northern regions of the Philippines.



🌪️ It has intensified to a Category 4 on the Saffir-Simpson Scale, indicating sustained winds… pic.twitter.com/ZaXIScElgz — Windy.com (@Windycom) November 14, 2024

«Περιμένουμε ότι ο ποταμός Καγκαγιάν θα υπερχειλίσει ξανά εξαιτίας των βροχών που θα φέρει ο Ουσάτζι», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου αντιμετώπισης καταστροφών της Καγκαγιάν, ο Ρουέλι Ράπσινγκ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κεντρικά και νότια τμήματα της Καγκαγιάν αντιμετωπίζουν μέτριες ως ισχυρές βροχές, ενώ άλλα τμήματα της επαρχίας αντιμετωπίζουν ισχυρούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 100 χιλιομέτρων την ώρα. Βασικές προμήθειες, όπως γεννήτριες, έχουν ήδη γίνει εν αναμονή διακοπών ρεύματος και των τηλεπικοινωνιών λόγω του Ουσάτζι.

Εξάλλου άλλη τροπική καταιγίδα, η Μαν-γι, πλησιάζει και προβλέπεται να πλήξει τις κεντρικές Φιλιππίνες το Σάββατο. Το υπουργείο Μεταφορών συνέστησε σήμερα σε οδηγία του να αποφεύγονται οι άσκοπες χερσαίες μετακινήσεις στις κεντρικές επαρχίες.

Περίπου 20 τροπικές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες κατά μέσον όρο ετησίως, φέρνοντας καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους και θανατηφόρες κατολισθήσεις.

Τον Οκτώβριο, η καταιγίδα Τράμι και ο τυφώνας Κονγκ-ρέι έπληξαν τη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων, στοιχίζοντας τη ζωή σε 159 ανθρώπους, ενώ 22 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.