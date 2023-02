Συσκευή «φιλιού εξ αποστάσεως» εφηύραν οι Κινέζοι

Μετά τον covid και τους περιορισμούς στην ανθρώπινη επαφή λόγω της πανδημίας, κινέζοι φοιτητές σκέφτηκαν να δημιουργήσουν με την βοήθεια της τεχνολογίας μία συσκευή που να επιτρέπει στους ανθρώπους να φιλιούνται από μακριά.

Σύμφωνα με τους Global Times την έξυπνη «συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως» πατεντάρισε το Μηχανολογικό Ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Changzhou.

Η συσκευή διαθέτει ψεύτικα χείλη με αισθητήρες και συνδέεται με το τηλέφωνο μέσω bluetooth και μιας εφαρμογής.

Δύο άνθρωποι – ακόμα και σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη – ακουμπούν τα χείλη τους πάνω στη συσκευή και υποτίθεται ότι νιώθουν την ζέστη και την ένταση του φιλιού τους.

Μάλιστα, μαζί με την κίνηση του φιλιού, η συσκευή μπορεί επίσης να μεταδώσει τον ήχο που κάνει ο χρήστης.

«Η συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως επιτρέπει στα ερωτευμένα ζευγάρια, που ζουν σε διαφορετικά μέρη να έχουν μία "αυθεντική εμπειρία" φιλιού», γράφουν οι Global Times.

Are couples in long-distance relationships still frustrated because they can't kiss each other? A university in E.China’s Jiangsu invented a remote kissing device allowing long-distance lovers to have an authentic feeling of kissing. https://t.co/IqtA8ZkUtL pic.twitter.com/yWmFKv6Jgz