Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων από τη συντριβή του ιδιωτικού αεροασθενοφόρου που κατέπεσε χθες Παρασκευή σε κατοικημένη περιοχή στη Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς εκτός από τους έξι επιβαίνοντες, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο έδαφος.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια γειτονιά στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια το βράδυ της Παρασκευής, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της Φιλαδέλφειας, άλλοι δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος.

Τα έξι άτομα στο αεροπλάνο ήταν Μεξικανοί υπήκοοι, δήλωσε ο πρόεδρος του Μεξικού το πρωί του Σαββάτου.

Το Learjet 55 συνετρίβη μετά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας στο CNN.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ένα κορίτσι και η μητέρα της που επέστρεφε στο σπίτι στο Μεξικό αφού το παιδί είχε νοσηλευτεί στη Φιλαδέλφεια, δήλωσε η Shai Gold, εκπρόσωπος του αερομεταφορέα Jet Rescue Air Ambulance. Το κορίτσι νοσηλευόταν για ασθένεια στο νοσοκομείο Shriners Children's Hospital στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης το Σάββατο.

Το Learjet ήταν καθ' οδόν προς το Εθνικό Αεροδρόμιο Σπρίνγκφιλντ-Μπράνσον στο Μιζούρι, ανέφερε η FAA.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης τέσσερα μέλη του πληρώματος, πιλότος, συγκυβερνήτης, νοσοκόμος και γιατρός. Και οι έξι επιβαίνοντες ήταν Μεξικανοί υπήκοοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ πολλά σπίτια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Προς το παρόν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν γνωρίζουν τι οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους. Ο καιρός ήταν κρύος και έβρεχε, ενώ υπήρχε περιορισμένη ορατότητα.

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ από το 2009: 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε στον αέρα με επιβατικό αεροπλάνο πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον.

