Χιλιάδες απόρρητα έγγραφα για τις «υποτιθεμένες» σχέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία, τα οποία συνδέονται με τις προεδρικές εκλογές του 2016, ανακάλυψε τυχαία ο νέος διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Τα έγγραφα βρέθηκαν σε ένα κρυφό δωμάτιο με «σακούλες καύσης», στα κεντρικά γραφεία του FBI στην Ουάσιγκτον, για το οποίο δεν γνώριζε κανείς, ακόμα και ο ίδιος ο Πατέλ - ο εκλεκτός του Αμερικανού προέδρου, γνωστός ιδίως για τις απόψεις του περί του υποτιθέμενου «βαθέος κράτους» στις ΗΠΑ .

Οι «σακούλες καύσης» προορίζονται για την καταστροφή απόρρητων εγγράφων, αλλά μερικές από αυτές ήταν κρυμμένες από τις προηγούμενες διοικήσεις του FBI.

Patel found thousands of sensitive Trump–Russia probe docs inside 'burn bags' in secret room at FBI https://t.co/uOc8YG5LC9 — Fox News (@FoxNews) July 30, 2025

Σύμφωνα με το φιλοτραμπικό FoxNews, oι σακούλες περιείχαν χιλιάδες μυστικά έγγραφα - μεταξύ αυτών και πολλά που σχετίζονταν με την έρευνα για την «υποτιθέμενη» συνεργασία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας, στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Τα έγγραφα φέρεται να περιγράφουν λεπτομερώς τον εσκεμμένο ρόλο του FBI στη διαμόρφωση και διάδοση της αφήγησης (fake news) για μια υποτιθέμενη συνεργασία μεταξύ του Τραμπ και της Ρωσίας.

Μάλιστα, κάποια αναφέρουν ότι οι αμερικάνικες υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αξιόπιστες πληροφορίες από ξένες πηγές που υποδείκνυαν ότι «το FBI θα έπαιζε ρόλο στη διάδοση της φερόμενης αφήγησης περί συμπαιγνίας Τραμπ-Ρωσίας», πολύ πριν ξεκινήσει η έρευνα του FBI για την υπόθεση με τίτλο «Τυφώνας Crossfire», σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ της προεδρικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας και «το κατά πόσον άτομα που σχετίζονται με την προεδρική εκστρατεία του Τραμπ συντονίζονταν, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, με τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2016».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τον πρώην Πρόεδρο Ομπάμα για προδοσία, αναφερόμενος σε μια έκθεση της Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Ομπάμα και η ομάδα του κατασκεύασαν πληροφορίες για ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Οι «απατεώνες» πρώην διευθυντές της CIA και του FBI ίσως «πληρώσουν το τίμημα»

Πηγές δήλωσαν στο Fox News ότι ένα από τα έγγραφα που βρήκαν αξιωματούχοι του FBI σε μια σακούλα καύσης ήταν το απόρρητο παράρτημα της τελικής έκθεσης του πρώην ειδικού συμβούλου John Durham.

Ο αποχαρακτηρισμός του απόρρητου παραρτήματος γίνεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της CIA, του Πατέλ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Γενικής Εισαγγελέας Παμ Μπόντι και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Στη συνέχεια, το αποχαρακτηρισμένο πλέον έγγραφο, θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, Τσακ Γκράσλεϊ, ο οποίος τελικά θα τα δημοσιοποιήσει.

«Τελικά, η δημοσιοποίηση του απόρρητου παραρτήματος θα προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στον ισχυρισμό ότι υπήρχε ένα συντονισμένο σχέδιο εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να βοηθηθεί η εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον και να προκαλέσει διαμάχη που συνδέει τον Τραμπ με τη Ρωσία», δήλωσε πηγή στο Fox News.

Πηγή: skai.gr

