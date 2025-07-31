Η απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο θα μπορούσε να βλάψει την εμπορική συμφωνία της χώρας με τις ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Οτάβα σχεδιάζει να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

Η ανακοίνωση του Καναδά ακολούθησε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους επίσης τον Σεπτέμβριο.

Το Ισραήλ και ο στενότερος σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, επέκριναν αμφότεροι τις δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού.

Το γραφείο του Μαρκ Κάρνι δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει δασμούς 35% σε όλα τα καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Ο Κάρνι δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είνια εποικοδομητικές, αλλά οι συνομιλίες ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν εντός της προθεσμίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.